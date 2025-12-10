快訊

南韓入境卡列中國台灣！外交部揚言檢視與韓關係 ：沒有祭出所謂手段 只是提醒

你猜對了嗎？ 台灣2025代表字揭曉 「罷」字打敗「詐」字奪冠

美國防部「強者簡報」曝光！美無力保台 先進武器會在抵台前被陸摧毀

中研院：宜蘭深層地熱鑽井 發現高潛能地熱儲集層

中央社／ 台北10日電
中研院與中油於宜蘭員山開鑽「深層地熱探測井」，圖為研究團隊進行地質調查，記錄地層位態、裂隙分布與應力方向。（中研院提供）中央社
中研院與中油於宜蘭員山開鑽「深層地熱探測井」，圖為研究團隊進行地質調查，記錄地層位態、裂隙分布與應力方向。（中研院提供）中央社

中研院攜手中油在宜蘭員山開鑽深層地熱探測井，研究團隊今天說，井底實測溫度近攝氏150度、證實地下存在上湧熱源，宜蘭平原北部深層地熱具高度開發潛力，值得深入探勘。

由中央研究院與台灣中油股份有限公司攜手在宜蘭員山開鑽的全台第一座「深層地熱探測井」，近日完成鑽探作業與地質及熱源綜合分析，中研院今天發新聞稿宣布發現高潛能地熱儲集層。

中研院研究團隊表示，這次試驗井首度深鑽至地下近4000公尺，井底實測溫度接近攝氏150度，也證實該區域地下存在上湧熱源，顯見宜蘭平原北部的深層地熱具高度開發潛力，值得進一步深入探勘，也希望儘速透過產官學研的共同努力，將深層地熱發展成台灣綠能轉型的新生力量。

台灣地熱研究和技術開發計畫總主持人、中研院地球科學研究所研究員李建成回憶，井鑽到深約3000公尺時，井溫仍不到攝氏100度，團隊確實有點著急，但之後溫度就快速上升，尤其在進入深度3500公尺後更是急劇攀升、估計每公里升溫約攝氏90度，最後井底實測溫度約升至攝氏150度，顯示地下確實存在熱源，且有上湧趨勢。

李建成表示，合理推測這次鑽井位置離可開發高熱源中心僅「一牆之隔」，且該熱源中心區可能在地下3000公尺就達到可開發的溫度。

中研院分析，中油鑽探數據結果顯示，鑿井下部地層（為西村層與中嶺層）具有良好地質條件，適合以較不會引發地震新式水裂法取熱，此技術能有效導引熱水通道，創造地熱開發的有利條件。

中研院永續科學中心執行秘書陳于高說，根據國際經驗，平均要鑽3至5座試驗井，才能成功開發一地熱區的地熱電廠，這次宜蘭員山第一座「深層地熱探測井」的豐富成果，證實這個地熱潛能區值得再增加試驗鑽井，以期能完整繪製三維地熱上湧形態，做為未來地熱開發進行取熱工程設計與工項規劃之依據。

中研院說，目前研究團隊已將員山井暫時轉為監測井，並利用光纖雷射分散式振動（溫度）感測技術，偵察地下熱源的動態特性及相關岩石條件細節，期望持續累積探勘資料，未來能精確定位高溫岩層位置、分布特性，以及熱源移動路徑，並據以評估傳統地熱或增強型地熱系統（EGS）何者最有效益，做為地熱電廠開發建置參考。

中研院 宜蘭 團隊

延伸閱讀

宜蘭議長張勝德被爆「放狗」咬吳宗憲？2當事人回應了

宜蘭映像節「光與影」打造舊紙廠遺構地景藝術 好美好拍打卡熱點

參選宜蘭縣長藍白3人 陳琬惠認為自己最大公約數…另2人回應了

宜蘭鐵路高架建設獲重大進展！政院今協商同意調降配合款57.55億

相關新聞

基隆河油汙元凶呼之欲出：廢油汙水收運業者 來源是基隆港船舶

影響基隆河取水長達14天的油汙染事件，環境部判斷是單次偷排行為，但元凶迄今還沒抓到，不過，環境部已鎖定可疑對象，目前檢調...

基隆用水改善計畫 台水擬11.7億元延管工程擴大自翡翠水庫引水

基隆河油汙染事件引發新北市汐止區自來水水源的討論，台水公司董事長李嘉榮表示，已規劃投入11.7億元，以4年時間建置汐止到...

花蓮總預算再卡關！藍營批少數議員「吃案」送懲處 議長：沒黑箱

花蓮縣議會今天召開臨時會程序會討論明年度總預算案，最終未排入議程。國民黨團旁聽未獲發言機會，會後批評少數議員壟斷程序、架...

台水宣布明天八堵抽水站恢復抽水 檢驗結果都符合供水標準

基隆自來水上月油汙染事件影響基隆、汐止十多萬用水戶，台水公司今天發出新聞稿表示，經多日觀察並未檢出油味與汙染物，經第三方...

基隆自來水油汙事件 台水減免用戶半個月水費

基隆自來水11月27日發生油汙事件，經濟部、環境部上午共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，台水董事長李嘉榮表示，第...

台水：11日恢復基隆河抽水 補償18萬用戶水費減半、洗水塔

基隆河八堵抽水站出現油污事件清理已告一段落，台水公司10日表示，水質檢測結果一切正常，也經第三方公正單位確認水質無虞，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。