影／油汙染中央記者會未邀基隆 謝國樑指可惜：不知他們要宣布什麼

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
針對基隆自來水上月油汙染事作，經濟部、環境部今天上午共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，基隆市長謝國樑說，可惜未邀請基隆參加，不論彼此之間有什麼樣的責任，中央和地方大家還是要通力合作。記者游明煌／攝影
針對基隆自來水上月油汙染事作，經濟部、環境部今天上午共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，基隆市長謝國樑說，可惜未邀請基隆參加，不論彼此之間有什麼樣的責任，中央和地方大家還是要通力合作。記者游明煌／攝影

針對基隆自來水上月油汙染事件影響基隆、汐止十多萬用水戶，經濟部、環境部今天上午共同召開「基隆水質及因應措施說明記者會」，基隆市長謝國樑說，至今未告知水公司水質檢驗結果，如果要宣布恢復基隆河抽水，是很正面的消息，但可惜的是今天未邀請基隆參加，不論彼此之間有什麼樣的責任，中央和地方大家還是要通力合作。

謝國樑今天上午出席AI教育論壇前，媒體詢問經濟部、環境部記者會沒有邀基隆，會不會覺得不被尊重？謝國樑說，就市府而言，每個決策及想法都和中央透明地溝通，大家是一體的，一起論述、一起解決，告知問題在哪裡，但今天台北的記者會及昨天水公司說的補助計畫，市府從頭到尾都沒有被告知，也不知他們要開什麼記者會，「如果我是中央，一定會把這件事情納入地方政府，大家共同努力協助民眾盡量回復到生活的正軌。」

謝國樑表示，水公司水質檢驗後至今，並未告知檢測結果，目前沒有通知基隆市府更多的消息，假如今天他們宣布可以開始恢復取用基隆河抽水，這是很正面的消息。從油汙染事件後，市府都是與水公司、經濟部及環境部通力合作，但滿可惜的是，今天上午經濟部開記者會，不曉得他們要宣布什麼，基隆並未被告知。

謝國樑指出，如果大家能夠共同擬定更多的策略，包括開放取水，對市民會更有幫助。他一向就是這樣的溝通方式，不論碰到什麼樣的困難，不論彼此之間有什麼樣的責任，中央和地方大家還是要通力合作，最起碼基隆市政府永遠都是抱持這樣的心態和想法，努力地跟中央合作。

針對追查上月油汙染元凶部分，謝國樑說，今天上午9時市府邀請水利署、水公司、環境部和基隆市政府環保局、工務處、市警局等單位研議，把上中下游包括淨水場的相關監視、追蹤要做得更好，未來會跟中央各單位努力這方面做好，給民眾更好的水質環境。

