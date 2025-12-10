碳匯概念入台東知本濕地開發 部落與環團憂生態劣化

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣府今年6月與卑南族卡大地布部落簽署合作備忘錄，計畫在知本濕地周邊約200公頃縣有土地推動BOT開發案，規畫「自然碳匯區」、「碳匯遊憩區」及「原住民文化園區」3大範圍，碳匯面積超過100公頃。記者尤聰光／攝影
台東縣府今年6月與卑南族卡大地布部落簽署合作備忘錄，計畫在知本濕地周邊約200公頃縣有土地推動BOT開發案，規畫「自然碳匯區」、「碳匯遊憩區」及「原住民文化園區」3大範圍，碳匯面積超過100公頃。記者尤聰光／攝影

台東縣府今年6月與卑南族卡大地布部落簽署合作備忘錄，計畫在知本濕地周邊約200公頃縣有土地推動BOT開發案，以「自然碳匯」為核心，提出低密度開發構想，規畫「自然碳匯區」、「碳匯遊憩區」及「原住民文化園區」3大範圍，其中碳匯面積超過100公頃，預計以50年租約引入民間經營。

縣府強調，已充分了解部落需求，開發將兼顧環境永續與文化延續。財經處長章正文表示，環境永續為首要面向，未來規畫將以碳匯、碳權概念為核心。

縣府日前已在知本國中舉辦地方說明會，邀請民眾交流意見，作為後續細部規畫參考。不過，環保團體及部分族人對開發內容表達疑慮。荒野台東分會議題組長蘇雅婷指出，開發可能破壞濕地生態及既有服務功能，「規畫前未見完整資源盤點，濕地現正面臨陸化與劣化風險，甚至可能無法復原」。

卡大地布部落耆老陳明仁則表示，「台灣已不再有純淨土地，台東是最後淨土，永續比短期開發更重要，避免破壞後無法回復」。縣議員陳政宗也認為，碳權涉及專業領域，需與生態及休閒規畫一併討論。

縣府強調，此次BOT開發案仍在規畫階段，後續將要求納入部落諮商同意，確保在地居民參與決策，並兼顧濕地保育與低密度永續開發目標。

據了解，這次規畫的開發區域，就是過去知本光電案的預定地，範圍橫跨知本濕地、海岸保安林與卡大地布部落周邊領域，環團質疑開發案缺乏完整的濕地資源盤點，包括水文、敏感區、動植物族群等，呼籲縣府應優先將開發重點轉為濕地的復育工作。

過去知本光電案的預定地，範圍橫跨知本濕地、海岸保安林與卡大地布部落周邊領域，環團質疑開發案缺乏完整的濕地資源盤點。記者尤聰光／攝影
過去知本光電案的預定地，範圍橫跨知本濕地、海岸保安林與卡大地布部落周邊領域，環團質疑開發案缺乏完整的濕地資源盤點。記者尤聰光／攝影

濕地 永續 台東

