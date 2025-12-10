快訊

今明晴朗溫暖上看30度 吳德榮：周六起首波冷氣團 挑戰10度以下低溫

聽新聞
0:00 / 0:00

謝國樑首位女副發言人24歲鍾明上陣短影音結緣 曾任羅智強發言人

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市市謝國樑新增一名副發言人，是年僅24歲的鍾明，美國喬治梅森大學傳播碩士。圖／鍾明提供
基隆市市謝國樑新增一名副發言人，是年僅24歲的鍾明，美國喬治梅森大學傳播碩士。圖／鍾明提供

基隆市政新增一名副發言人，是年僅24歲的鍾明，美國喬治梅森大學傳播碩士，她在立委羅智強選立委、黨主席擔任發言人的角色，因拍短影與市長謝國樑結緣，如今加入謝團隊。鍾明說，希望用更年輕世代的語言，將市府的政策說清楚。

鍾明大學念世新新聞系，碩士則是口語傳播，口條清晰、長相甜美，曾在2022年立法委員羅智強投入桃園市長選舉時加入團隊。她在同年陪同羅智強徒步環島，並擔任嘉義縣長候選人王育敏的競選發言人之一，當時年僅20歲，創下選舉最年輕發言人角色。

2023年，鍾明隨同羅智強打完大安區立委初選後，前往美國喬治梅森大學攻讀傳播碩士。2025年學成歸國，10月6日重返團隊，再次和羅智強並肩作戰，投入中國國民黨主席的選舉，擔任隨行發言人之一。

2022年九合一選舉時，鍾明利用短影音協助當時競選基隆市長的謝國樑，因此結緣。鍾明表示，當時不僅認識熱情的基隆，也看到了謝國樑想把基隆變得更好的決心。今年她學成歸國後，延續這段緣分，因此加入謝國樑市府團隊，成為謝市府首位女性副發言人。

鍾明說，期望未來可以將在美國所學的傳播專業，運用更年輕世代的語言，更透明的方式，將市府的政策說清楚，並讓市民更有參與感的一起完成城市進步。

去年雞籠中元祭典時鍾明曾到基隆，她說，每次到基隆都有不同感受，不管是道路的整潔、提供孩童的市內場館、文化藝術的投入，或是整體基隆的氛圍，都很令人羨慕。去年謝國樑罷免案喧騰一時，鍾明也和謝國樑站在一起反對惡罷，她覺得謝國樑是真正在做事的人，如今正式加入謝團隊。

鍾明在美國學習了很多，無論是學術或是政治氛圍，她認為雖然台灣的未來的確有辛苦的地方，但也充滿挑戰，她在美國期間更加堅定學成歸國自己的方向，要守護台灣，與有共同目標的人，一起前進努力。

基隆市市謝國樑新增一名副發言人，是年僅24歲的鍾明，美國喬治梅森大學傳播碩士。圖／鍾明提供
基隆市市謝國樑新增一名副發言人，是年僅24歲的鍾明，美國喬治梅森大學傳播碩士。圖／鍾明提供
基隆市市謝國樑（左）新增一名副發言人，是年僅24歲的鍾明，美國喬治梅森大學傳播碩士。圖／鍾明提供
基隆市市謝國樑（左）新增一名副發言人，是年僅24歲的鍾明，美國喬治梅森大學傳播碩士。圖／鍾明提供

鍾明 謝國樑

延伸閱讀

再擋院版財劃法、1.25兆軍費條例 羅智強：賴清德不來立院 綠自己杯葛

影／喊「光電強力肅貪」 羅智強：蔡英文才該為錯誤政策道歉

突發事件造成列車誤點惹怒通勤族 謝國樑會台鐵提升緊急運輸調度效能

基隆5天4起行人遭車撞 謝國樑：強化執法與宣導

相關新聞

宜蘭-羅東鐵路高架 配合款降為57.55億

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」出現重大進展，縣府爭取把地方配合款調降至57.55億元，昨獲行政院同意，代理縣長林茂盛感謝政委...

謝國樑首位女副發言人24歲鍾明上陣短影音結緣 曾任羅智強發言人

基隆市政新增一名副發言人，是年僅24歲的鍾明，美國喬治梅森大學傳播碩士，她在立委羅智強選立委、黨主席擔任發言人的角色，因...

廣角鏡／宜蘭員山祕境三層坪再開放 預約1天就額滿

宜蘭員山鄉的落羽松水塘「三層坪水土保持農塘教育園區」，面積約2公頃，層層水梯和落羽松倒映水景，美到讓人讚嘆，部落客以祕境...

宜蘭映像節「光與影」打造舊紙廠遺構地景藝術 好美好拍打卡熱點

邁入第9屆的宜蘭映像節今年以「光與影 Light & Shadow」為主題，在宜蘭最美的老紙廠展開，透過光與影兩大展區，...

花蓮明年統籌分配稅款增 總預算未審府會先過招

花蓮縣議會11日將召開臨時會，重頭戲是審議明年度總預算，但臨時會尚未登場，府會已先交鋒，對於議會要求重編並增加洪災重建經...

宜專一線邊坡遇雨持續擴大崩塌搶修4天 太平山園區只開放到鳩之澤

太平山國家森林遊樂區內的宜專一線8.5公里處，上邊坡持續坍方，林業保育署宜蘭分署雖進行緊急搶修，恢復單線雙向通車，但最近...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。