謝國樑首位女副發言人24歲鍾明上陣短影音結緣 曾任羅智強發言人

基隆市政新增一名副發言人，是年僅24歲的鍾明，美國喬治梅森大學傳播碩士，她在立委羅智強選立委、黨主席擔任發言人的角色，因拍短影與市長謝國樑結緣，如今加入謝團隊。鍾明說，希望用更年輕世代的語言，將市府的政策說清楚。

鍾明大學念世新新聞系，碩士則是口語傳播，口條清晰、長相甜美，曾在2022年立法委員羅智強投入桃園市長選舉時加入團隊。她在同年陪同羅智強徒步環島，並擔任嘉義縣長候選人王育敏的競選發言人之一，當時年僅20歲，創下選舉最年輕發言人角色。

2023年，鍾明隨同羅智強打完大安區立委初選後，前往美國喬治梅森大學攻讀傳播碩士。2025年學成歸國，10月6日重返團隊，再次和羅智強並肩作戰，投入中國國民黨主席的選舉，擔任隨行發言人之一。

2022年九合一選舉時，鍾明利用短影音協助當時競選基隆市長的謝國樑，因此結緣。鍾明表示，當時不僅認識熱情的基隆，也看到了謝國樑想把基隆變得更好的決心。今年她學成歸國後，延續這段緣分，因此加入謝國樑市府團隊，成為謝市府首位女性副發言人。

鍾明說，期望未來可以將在美國所學的傳播專業，運用更年輕世代的語言，更透明的方式，將市府的政策說清楚，並讓市民更有參與感的一起完成城市進步。

去年雞籠中元祭典時鍾明曾到基隆，她說，每次到基隆都有不同感受，不管是道路的整潔、提供孩童的市內場館、文化藝術的投入，或是整體基隆的氛圍，都很令人羨慕。去年謝國樑罷免案喧騰一時，鍾明也和謝國樑站在一起反對惡罷，她覺得謝國樑是真正在做事的人，如今正式加入謝團隊。