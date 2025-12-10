聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭-羅東鐵路高架 配合款降為57.55億

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

宜蘭羅東鐵路高架化計畫」出現重大進展，縣府爭取把地方配合款調降至57.55億元，昨獲行政院同意，代理縣長林茂盛感謝政委陳金德的協調及支持，並請中央今年底前核定綜合規畫計畫，力拚鐵路高架於民國2035年通車。

鐵路高架化建設全長16公里，總經費達501.54億元，縣府原本須負擔地方配合款105.58億元，縣府認為財政負擔大，去年及今年兩度函請中央專案協商調降。

代理縣長林茂盛昨天到行政院出席綜合規畫研商會議，與中央部會協商地方財政負擔配合款，中央同意多項機制，包括維持中央補助非自償經費86%，地方負擔14%約57.55億元、免除地方負擔用地及基地取得費用32.86億元，以及自償性經費15.17億元待高架完工後再逐年償還中央。

政委陳金德於會中裁示，宜蘭縣配合款負擔方式將比照嘉義市區鐵路高架化及桃園鐵路地下化兩案前例，讓地方財政有更合理的負擔依據。

此外，配合高架工程的蘭陽溪鐵路橋改建費用46.57億元，由台鐵公司負責，不列入此案成本效益，避免降低此案自償率，進而增加地方財務分攤比例。

林茂盛感謝陳金德對宜蘭交通建設的重視，縣府會全力配合後續行政程序，盼中央月底前完成計畫核定，中央地方共同努力，加速推動鐵路高架2035年如期通車。

宜蘭 羅東

延伸閱讀

宜蘭鐵路高架建設獲重大進展！政院今協商同意調降配合款57.55億

黑豹旗／羅東高工奪下亞軍創隊史最佳成績 林茂盛：宜蘭以你們為榮

台62線延伸宜蘭可行性評估拍板定案 第2條快速道路有助紓解國5塞車

台62線瑞濱延伸至宜蘭 行政院已核定可行性評估

相關新聞

宜蘭-羅東鐵路高架 配合款降為57.55億

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」出現重大進展，縣府爭取把地方配合款調降至57.55億元，昨獲行政院同意，代理縣長林茂盛感謝政委...

廣角鏡／祕境三層坪再開放 預約1天就額滿

宜蘭員山鄉的落羽松水塘「三層坪水土保持農塘教育園區」，面積約2公頃，層層水梯和落羽松倒映水景，美到讓人讚嘆，部落客以祕境...

宜蘭映像節「光與影」打造舊紙廠遺構地景藝術 好美好拍打卡熱點

邁入第9屆的宜蘭映像節今年以「光與影 Light & Shadow」為主題，在宜蘭最美的老紙廠展開，透過光與影兩大展區，...

花蓮明年統籌分配稅款增 總預算未審府會先過招

花蓮縣議會11日將召開臨時會，重頭戲是審議明年度總預算，但臨時會尚未登場，府會已先交鋒，對於議會要求重編並增加洪災重建經...

宜專一線邊坡遇雨持續擴大崩塌搶修4天 太平山園區只開放到鳩之澤

太平山國家森林遊樂區內的宜專一線8.5公里處，上邊坡持續坍方，林業保育署宜蘭分署雖進行緊急搶修，恢復單線雙向通車，但最近...

花蓮和平海洋溫差發電環評案 補正排水影響後再審

花蓮和平電廠擬設海洋溫差發電裝置，今天在環境部進行第2次環評初審，環委建議加強說明排水對鄰近海洋的影響、管線鋪設遭遇天然...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。