宜蘭映像節「光與影」打造舊紙廠遺構地景藝術 好美好拍打卡熱點

邁入第9屆的宜蘭映像節今年以「光與影 Light & Shadow」為主題，在宜蘭最美的老紙廠展開，透過光與影兩大展區，打造多座大型地景藝術與互動科技作品，中興文創園區廣場豎立高達12米的聖誕樹，吸睛亮眼，假日安排聖誔市集，周六下午有光影工作坊，歡迎走進園區感受光影之美。

縣政府文化局表示，這次邀請跨領域國際藝術家團隊打造「光」與「影」二大展區，透過光影、纖維、科技、互動等媒材，融合舊紙廠建築、光線與人文敘事，開啟觀者與土地的對話。

「光」展區在戶外，禹禹藝術工作室為中興文創園區量身設計的《光聚 緩緩》作品，高達6米、延伸超過10米的大型地景裝置藝術，夜晚，當作品的光線緩緩亮起，喚醒大地隨著光舞動。

「影」展區位於有料倉庫，由墨西哥藝術家Lua Rivera，以園區紙業歷史及倉庫偌大空間發想創作的《流動的纖維光影》，觀者可漫步在大型編織作品中感受光影變化的纖維紋理美感；涂克紹《蘭陽 光潮》透過4座大型點陣光學裝置，帶領大家看見海洋、龜山島與人文的情感關係。

另有互動科技作品，科技藝術if.plus《迴響之影》，運用體感偵測及影像轉換，把參觀者身形投影到巨型屏幕，成了藝術品一部分；山廟共感設計製造所《宇宙光影書寫》，超大型屏幕打造沉浸感宇宙現場，為觀眾送上祝福。

園區廣場高達12公尺的巨型聖誕主樹，光影隨形，呼應這次展覽主題；展出期間3個周六日都有聖誔市集，每周六下午舉辦「光影工作坊」，有植物生態瓶製作、光影身體律動、親子皮影偶創作共6場次活動，歡迎上網報名，免費體驗：https://reurl.cc/ZlyxWM。