花蓮明年統籌分配稅款增 總預算未審府會先過招

花蓮縣議會11日將召開臨時會，重頭戲是審議明年度總預算，但臨時會尚未登場，府會已先交鋒，對於議會要求重編並增加洪災重建經費，縣府指可採追加減方式辦理，無需重編；議會再度函文要求重新檢討並盡速補列。

花蓮縣議會第20屆第6次定期大會於10月31日開議，縣府提送明年度總預算金額401億餘元，議會認為統籌分配稅增百餘億元，財源明顯成長，要求重編，增加鄉鎮公所財源並增列光復重建及防災工程經費，待臨時會再審。

臨時會後天開議，明天將開程序會，對於議會要求重編總預算，縣府昨發聲，表示中央特別預算270億剛開始執行，且特別條例共授權300億，仍有30億額度待規畫，中央各部會可依法將該經費用於民眾急需的民宅修繕、商家協助、農林漁牧損失等民生需求。

縣府指出，除議會可依地方制度法第41條於審議時附加條件或優先順序，縣府也可依預算法第79條規定，以追加減預算方式辦理，沒有重編115年總預算的需要。

縣議會今天再度函文請縣府依議會程序委員會決議修速修正，就洪災後續復原、重建、安置等配套措施，重編各項經費送審。

議會表示，雖然中央已有特別預算，但主要是後續河川整治、道路修復、基礎設施復原、公共建築重建等，無法完全涵蓋在地商家營運損失、社區環境改善及農業損害等多項需求，且緩不濟急，地方政府應主動承擔責任、先編列與支應必要經費。

議會認為，光復鄉災區有多項縣府可直接推動的措施，包括比照0403地震期間辦理短期營運補貼、推動聯合行銷與觀光復甦活動以刺激消費等，縣府應主動籌畫並協調資源，農地復耕也可立刻著手。

議會指出，明年度花蓮縣統籌分配稅款大增，縣府應優先將可行的復建、安置與振興措施編入預算，許多救助與復建項目可先行支應，不要以等待中央為由消極處理，而要求增加補助鄉鎮市，是讓統籌分配款與地方財源回歸合理配置，議會請縣府完善檢討，依輕重緩急重新調配，並非要求增加預算。