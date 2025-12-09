宜專一線邊坡遇雨持續擴大崩塌搶修4天 太平山園區只開放到鳩之澤

太平山國家森林遊樂區內的宜專一線8.5公里處，上邊坡持續坍方，林業保育署宜蘭分署雖進行緊急搶修，恢復單線雙向通車，但最近降雨不斷，崩塌坡面持續擴大，宜蘭分署訂於12月11日至14日進行崩塌路段坡趾設置鋼軌樁，並加設鋼板及防護網，強化防護措施。

宜蘭分署表示，因施工期間將進行搭設鋼軌樁等作業，產生振動恐怕增加邊坡不穩定風險，為維護行車安全，該路段暫時封閉，太平山國家森林遊樂園區局部休園4天，12月11日至14日只開放到鳩之澤溫泉區，12月10日至14日不提供住宿；入園門票及停車費以原收票價5折計收，國光客運暫時停駛。