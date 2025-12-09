花蓮和平海洋溫差發電環評案 補正排水影響後再審

快訊

中央社／ 台北9日電
環境部9日召開「花蓮和平海洋溫差發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議，環委會中建議加強說明排水對鄰近海洋的影響、管線鋪設遭遇天然災害（如颱風、地震）的應變規畫等，本案補充修正再審。圖／中央社
花蓮和平電廠擬設海洋溫差發電裝置，今天在環境部進行第2次環評初審，環委建議加強說明排水對鄰近海洋的影響、管線鋪設遭遇天然災害（如颱風、地震）的應變規畫等，本案補充修正再審。

環境部今天召開「花蓮和平海洋溫差發電計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位和平電力股份有限公司表示，計畫位於花蓮和平電廠北側空地，海洋溫差發電機組總裝置容量6.4MW，面積約4公頃，並設置約3公里的專用輸電電纜連結至台電受電設備。

和平電力公司表示，為達成2050淨零排放目標，開發再生能源，這是台灣首例、也是全球少有的海洋溫差發電，優點是可24小時運用、也不受天候影響，是可靠的基載電力來源。

和平電力公司解釋，海洋溫差發電是利用溫暖表層海水與深海（約600公尺）的冷海水溫差（超過攝氏20度），主機系統以液氨為工作流體，液氨在蒸發器中吸收溫海水提供的熱量，轉換成氨氣，氨氣推動渦輪機，進而帶動發電機發電。

工作完畢的氨氣進入冷凝器，由冷海水吸收其殘餘熱量，並使其由氣態變為液態，便於輸送泵將液態氨送入蒸發器，開始另一輪發電循環。

環評委員建議，開發單位應該考慮若液氨洩漏時的規畫，以量化方式具體呈現應變措施的可行性；另並加強施工、營運期間生態影響評估，包含食蟹獴、鯨豚等。

環委並要求開發單位就排水對鄰近海洋的影響；加強說明深層水取水量及取水深度的合理性；此外，因應極端氣候，加強管線舖設遭遇天然災害（如颱風、地震）的應變規畫。

最後環委建議充分與在地民眾溝通，並具體呈現溝通成果。本案補充修正後再審。

電力 花蓮 環境部 再生能源

