快訊

內政部結合宮廟強化社會韌性首場基隆慶安宮登場 劉世芳宣講防災應變

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
內政部今在基隆市慶安宮舉辦「台灣全民安全指引」宣講會，內政部長劉世芳提醒民眾要有防災意識，並鼓勵大家參加「防災士」培訓，在關鍵時刻能自救，也能救人。記者邱瑞杰／攝影
內政部今在基隆市慶安宮舉辦「台灣全民安全指引」宣講會，內政部長劉世芳提醒民眾要有防災意識，並鼓勵大家參加「防災士」培訓，在關鍵時刻能自救，也能救人。記者邱瑞杰／攝影

內政部今在基隆市慶安宮舉辦「台灣全民安全指引」宣講會，內政部長劉世芳多引述國防部印發，被稱為「小橘書」的當危機來臨時台灣全民安全指引內容，提醒民眾要有防災意識，並鼓勵大家參加「防災士」培訓，在關鍵時刻能自救，也能救人。

內政部推動全民防災觀念，規畫以宗教場域為合作據點，本月共要辦理16場台灣全民安全指引宣講會，首場今在慶安宮登場。由消防署長蕭煥章、劉世芳委立委王正旭先後上台宣講。

宣講內容涵蓋地震、海嘯、颱風、土石流、堰塞湖崩塌等自然災害，提醒民眾掌握正確的避難與應變方式。內政部鼓勵宗教團體協助推動，全民參與防災士培訓，全面強化民防意識與社會韌性。

劉世芳也建議民眾要準備緊急避難包，她用輕鬆的語氣說，不用買LV的名牌包，買50元的包包就可以。並以登山為例，避難包裡可以放水和乾糧，不用去買佛跳牆，買巧克力、餅乾就可以，也可以準備一些藥品。

劉世芳還提及避難空間等資訊，提醒民眾注意。她說，很多民眾還沒有做好防災應變準備，「總統特別交代」，全台灣識字的人都要有一本手冊，總共要發970萬冊，大家收到時看一下。

劉世芳，內政部正在推動防災士政策，補助每人2500元接受訓練，16節課中有實施心肺復甦術（CPR）、操作自動體外心臟電擊去顫器（AED）等課程。基隆多山坡地，有些地方會有土石流，課程中也會介紹潛在危險區域等防災知識。

劉世芳 內政部 基隆 土石流 國防部 小橘書

