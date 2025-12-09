台東長輩有福了 饒慶鈴宣布：明年2.6萬人健保統統免錢

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴今天宣布，明年起重陽節敬老禮金將從500元提高至2000元，另年滿70歲且設籍滿一年的長者，縣府將代繳健保費自付額，全縣約2萬6868名長輩健保全部免錢，長者照顧政策全面升級。

直至今年10月底，台東縣65歲以上長輩4萬3364人、占人口比例20.78％。縣府研擬重陽節敬老禮金加碼及為年滿70歲且設籍滿一年的長者代繳健保費自付額（人均約660元），兩項社福新政策預計投入總經費3億2600萬元。

台東縣議會今早審查社會處社會福利科預算，兩項新政策預算順利通過，今天下午縣長饒慶鈴立即開記者會宣布，兩項新社福政策明年上路。

饒慶鈴表示，2018年初上任時，台東縣人均負債2萬5849元，縣府債務去年已經歸零，加上今年財劃法修正，縣府考量全縣65歲以上人口抽過20％、達超高齡社會標準，擬增進「在地安老、幸福共老」的方向施政。

饒慶鈴表示，台東是全台灣最有溫度、最敬老的縣市，因此明年起設籍滿1年、年滿70歲以上的長者健保費自付額將由縣府代繳，減輕長輩每月負擔。

社會處進一步說明，重陽敬老禮金加碼可嘉惠4萬5000名65歲以上長者，健保費自付額補助則有2萬6868名長者可免繳，全縣9成以上長者受惠。

