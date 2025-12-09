聽新聞
0403地震花蓮上千家戶受損 租金補貼延2年
去年0403地震造成花蓮縣多棟大樓震損，目前仍有多戶在外租屋，重建路漫長，善款委員會開會決議將租金補貼延長2年，另山海觀等3棟集合式住宅樓地板面積較大，共用空間修繕補助上限從每棟300萬元調高到450萬元。
花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會4日召開今年第二次會議，由副縣長顏新章主持，除了10位委員，也有9位災民住戶代表列席。截至2日，扣除匡列擬提報計畫所需費用後，專戶餘額1億4938萬餘元。
目前約有千餘災戶申請租金補助，因期限將屆，委員會同意再延長2年，減輕住戶在等待重建、修繕期間的負擔。華爾街、山海觀、合盛江山3棟住宅大樓，共用部分修繕補助上限從300萬調升到450萬元。
震損的統帥、天王星等5棟大樓，住戶決定採都市更新方案重建，因前期要委託估價師、建築師等辦理相關作業，費用龐大，會中通過住戶的提案，提供無息借款，借款上限將參照「花蓮縣都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」推估。
建設處長鄧子榆說，美崙民孝段、慈濟大愛福利社區大樓兩處中繼屋都已經完工，預計月底可以入住；馥邑京華大樓拆除工程，考量農曆期間有禁挖期，預計農曆年後開工，縣府將於這個月下旬向周邊住戶說明工程規畫，另包括集合住宅加透天厝，有34處需要弱層補強，其中有些透天厝進度較快已完工，兩棟大樓這個月可以完成，還有部分已發包，也有些送國震中心審核，都在推動中。
