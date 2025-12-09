宜蘭鐵路高架建設獲重大進展！政院今協商同意調降配合款57.55億

「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」出現重大進展，行政院今天召開綜合規劃研商會議，縣政府會中大力爭取把地方配合款調降至57.55億元，獲正式同意，代理縣長林茂盛感謝行政院政委陳金德的協調及支持，並請中央今年底前完成綜合規劃計畫核定，力拚鐵路高架於民國124年通車。

據了解，鐵路高架化建設全長16公里，109年10月26日行政院核定宜蘭縣政府提出可行性研究報告後，由交通部續辦綜合規劃今年11月18日陳報行政院審議。計畫總經費達501.54億元，須由縣政府負擔105.58億元配合款，造成財政負擔。

為降低地方財政壓力，縣府先後於113年5月2日及114年11月18日正式函請中央召開專案協商，盼調降地方配合款比率。

代理縣長林茂盛表示，宜蘭縣財政相較其他縣市壓力更為沉重，且宜蘭鐵路高架也可配合東部鐵路提速計畫需要，盼中央能充分考量減輕縣府的負擔。

今天協商後，中央同意多項機制，包括維持中央補助非自償經費86%（地方負擔14%，約57.55億元）、免除地方負擔用地及基地取得費用32.86億元，以及自償性經費15.17億元待高架完工後再逐年償還中央。

換言之，地方配合款由原本的105.58億元大幅調降至57.55億元，將可減輕縣府財政壓力，確保其他縣政推動不受影響。

政委陳金德於會中裁示，宜蘭縣配合款的負擔方式將比照嘉義市區鐵路高架化及桃園鐵路地下化兩案前例，讓地方財政有更合理的負擔依據。此外，配合高架工程的蘭陽溪鐵路橋改建費用46.57億元，也已確認由臺鐵公司負責，不列入此案成本效益，避免降低此案自償率，進而地方財務分攤比例增加。