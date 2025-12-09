快訊

小煜閃電宣布離婚 5年婚畫句點！前妻言言深夜發聲

蘋果4大產品26折起！STUDIO A推雙12特賣會特價限1天 iPhone砍1萬7

生前告別式是禁忌？他遭30家咖啡館拒絕 難忘抗癌小天使被猛男抱出場

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭夢幻仙境「三層坪」封閉3年終開放 民眾瘋狂搶預約全額滿

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
封園3年後的「三層坪」最近重新對外開放，目前落羽松尚未全紅，2個月的免費入園名額就全被搶光。圖／卡幄汀提供
封園3年後的「三層坪」最近重新對外開放，目前落羽松尚未全紅，2個月的免費入園名額就全被搶光。圖／卡幄汀提供

宜蘭員山鄉的落羽松水塘「三層坪」被譽為絕美秘境，2021年10月開放後引爆大批人潮，踩爛草皮、設施毀損，水保局與地主緊急關閉，期間曾開放卻引爆收費爭議再度封園。今年在大批遊客及民眾期盼下，最近終於開放每天500人預約入園，因消息太搶手，落羽松都還沒全紅，就把2個月預約名額全搶光。

面積約2公頃「三層坪水土保持農塘教育園區」，是一處由水保局施作的治山防洪設施，層層水梯和落羽松倒映水景，美到讓人讚嘆，部落客以秘境、仙境形容；2021年10月開放吸引大批人潮，攝影愛好者蜂擁而至，爭相搶拍流水伴隨落羽松樹梢金紅、橙黃的絕美景緻。

當時不但散客開車來，就連遊覽車也一車車湧入，人潮爆量失控，園區設施受損，進出道路車流回堵，居民抱怨連連。

三層坪約4成土地屬私人所有、6成是國有土地，開放亂象頻傳，水保局與地主在幾個月後決定封園。後來民眾一再要求開放，經縣政府協調交由地方促進會認養，2022年10月開放團客、散客線上報名，不過收費150元又引爆爭議，再度封園。

月前經由水保局、縣政府、促進會及地主等協商，決定在落羽松的紅葉來臨前，開放讓民眾網路預約入園，採總量管制每天500人，人潮分流4個時段，線上預約到明年2月9日。沒想到落羽松都還沒有全紅，消息傳出後昨天上班第一天，2個月預約入園全額滿，工作人員接電話接到手軟。

宜蘭縣枕山產業文化促進會表示，三層坪農塘水土保持教育園區位於大礁溪流域上游，是一處丘陵森林、溪谷與農田交織的自然景觀。由於早期農民興建多座農塘用以蓄水、調節與灌溉，也孕育出蛙類、蜻蜓、水生植物與濕地，構築「水循環—土地保育—生態棲地」共生環境。

促進會表示，園區周圍沒有停車空間，建議把車輛停放在大礁溪多功能廣場，步行至三層坪園區約20至30分鐘，或在線上預約入園時加購付費接駁車服務，現場無法加購，每周二、周三休園，沒有預約登記憑證的民眾無法入園。

封園3年後的「三層坪」最近重新對外開放，目前落羽松尚未全紅，2個月的免費入園名額就全被搶光。圖／卡幄汀提供
封園3年後的「三層坪」最近重新對外開放，目前落羽松尚未全紅，2個月的免費入園名額就全被搶光。圖／卡幄汀提供
幾年前，三層坪園區開放時的空拍，農塘層層水梯，四周是轉黃轉紅的落羽松，優美生態秘境。圖／石世民提供
幾年前，三層坪園區開放時的空拍，農塘層層水梯，四周是轉黃轉紅的落羽松，優美生態秘境。圖／石世民提供
絕美仙境「三層坪」在2021年底開放後吸引大批遊客，卻也帶來亂象不斷，開放幾個月後封園。圖／讀者提供資料照
絕美仙境「三層坪」在2021年底開放後吸引大批遊客，卻也帶來亂象不斷，開放幾個月後封園。圖／讀者提供資料照
絕美仙境「三層坪」在2021年底開放後吸引大批遊客，卻也帶來亂象不斷，開放幾個月後封園。圖／讀者提供資料照
絕美仙境「三層坪」在2021年底開放後吸引大批遊客，卻也帶來亂象不斷，開放幾個月後封園。圖／讀者提供資料照
絕美仙境「三層坪」在2021年底開放後吸引大批遊客，卻也帶來亂象不斷，開放幾個月後封園。圖／讀者提供資料照
絕美仙境「三層坪」在2021年底開放後吸引大批遊客，卻也帶來亂象不斷，開放幾個月後封園。圖／讀者提供資料照
封園3年後的「三層坪」最近重新對外開放，目前落羽松尚未全紅，2個月的免費入園名額就全被搶光。圖／卡幄汀提供
封園3年後的「三層坪」最近重新對外開放，目前落羽松尚未全紅，2個月的免費入園名額就全被搶光。圖／卡幄汀提供
封園3年後的「三層坪」最近重新對外開放，目前落羽松尚未全紅，2個月的免費入園名額就全被搶光。圖／卡幄汀提供
封園3年後的「三層坪」最近重新對外開放，目前落羽松尚未全紅，2個月的免費入園名額就全被搶光。圖／卡幄汀提供

落羽松 水保局 宜蘭

延伸閱讀

回響／免費出借禮廳辦生前告別式 宜蘭前殯葬所長揭「等嘸人」原因

威力盃／宜蘭奪季軍寫隊史 李鑫、江宇鎮左右王牌都想去道奇

宜蘭太平山崩塌路段 年底前每半點放行10分鐘

宜蘭優良市集及樂活名攤勇奪經濟部73顆星肯定 消費購物好選擇

相關新聞

宜蘭鐵路高架建設獲重大進展！政院今協商同意調降配合款57.55億

「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」出現重大進展，行政院今天召開綜合規劃研商會議，縣政府會中大力爭取把地方配合款調降至57.55...

宜蘭夢幻仙境「三層坪」封閉3年終開放 民眾瘋狂搶預約全額滿

宜蘭員山鄉的落羽松水塘「三層坪」被譽為絕美秘境，2021年10月開放後引爆大批人潮，踩爛草皮、設施毀損，水保局與地主緊急...

基隆環局長遭點名下台 多名議員不認同

基隆自來水油汙染事件引爆民怨，有綠營議員指環保局長馬仲豪怠忽職守，讓市民喝多天髒水，應下台負責。馬答詢說，請議員理性一點...

宜蘭優良市集及樂活名攤勇奪經濟部73顆星肯定 消費購物好選擇

宜蘭市公所輔導各市場參加經濟部優良市集暨樂活名攤評選，榮獲優良市集1處、樂活名攤20家，總計拿下73顆星級亮眼成績，市長...

宜蘭坤門安居社會宅鄰近百貨商圈 絕佳地段「只租不賣」嘉惠縣民

宜蘭市坤門安居社會住宅今天動工，位處舊城南路的百貨公司對面，鄰近神農商圈，市區絕無僅有的繁榮區段。縣府地政處表示，將興建...

自來水有油汙議員轟環保局長應下台 馬仲豪：請議員理性一點

基隆自來水油汙染事件引爆民怨，基隆市議員鄭文婷今指環保局長馬仲豪怠忽職守，讓市民喝這麼多天髒水，要求下台。馬仲豪答詢時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。