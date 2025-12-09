宜蘭夢幻仙境「三層坪」封閉3年終開放 民眾瘋狂搶預約全額滿

宜蘭員山鄉的落羽松水塘「三層坪」被譽為絕美秘境，2021年10月開放後引爆大批人潮，踩爛草皮、設施毀損，水保局與地主緊急關閉，期間曾開放卻引爆收費爭議再度封園。今年在大批遊客及民眾期盼下，最近終於開放每天500人預約入園，因消息太搶手，落羽松都還沒全紅，就把2個月預約名額全搶光。

面積約2公頃「三層坪水土保持農塘教育園區」，是一處由水保局施作的治山防洪設施，層層水梯和落羽松倒映水景，美到讓人讚嘆，部落客以秘境、仙境形容；2021年10月開放吸引大批人潮，攝影愛好者蜂擁而至，爭相搶拍流水伴隨落羽松樹梢金紅、橙黃的絕美景緻。

當時不但散客開車來，就連遊覽車也一車車湧入，人潮爆量失控，園區設施受損，進出道路車流回堵，居民抱怨連連。

三層坪約4成土地屬私人所有、6成是國有土地，開放亂象頻傳，水保局與地主在幾個月後決定封園。後來民眾一再要求開放，經縣政府協調交由地方促進會認養，2022年10月開放團客、散客線上報名，不過收費150元又引爆爭議，再度封園。

月前經由水保局、縣政府、促進會及地主等協商，決定在落羽松的紅葉來臨前，開放讓民眾網路預約入園，採總量管制每天500人，人潮分流4個時段，線上預約到明年2月9日。沒想到落羽松都還沒有全紅，消息傳出後昨天上班第一天，2個月預約入園全額滿，工作人員接電話接到手軟。

宜蘭縣枕山產業文化促進會表示，三層坪農塘水土保持教育園區位於大礁溪流域上游，是一處丘陵森林、溪谷與農田交織的自然景觀。由於早期農民興建多座農塘用以蓄水、調節與灌溉，也孕育出蛙類、蜻蜓、水生植物與濕地，構築「水循環—土地保育—生態棲地」共生環境。