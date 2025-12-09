聽新聞
基隆環局長遭點名下台 多名議員不認同

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆環保局長馬仲豪（立者）昨被議員點名下台，馬答詢說，請議員理性一點，並說明事發後作為，可疑事證已交檢方，希望早日水落石出。記者邱瑞杰／攝影
基隆自來水油汙染事件引爆民怨，有綠營議員指環保局長馬仲豪怠忽職守，讓市民喝多天髒水，應下台負責。馬答詢說，請議員理性一點，不要有過多情緒，油汙水可疑事證已交檢方，希望早日水落石出。

市長謝國樑昨到基隆火車站南站了解列車班次問題，媒體詢問如何看待議員要求官員下台訴求。謝說，議員鄭文婷要馬仲豪下台，接續10名議員發言都是喊加油，馬對此事件處理得不錯，市府會與環境部合作，揪出汙染源。

市議會昨天開臨時會，上午臨時動議討論11月27日發生的自來水汙染事件。鄭文婷說，事後查出修車場和另一處汙染水源廠商已存在一段時間，顯示馬仲豪疏於督導相關業務，有必要下台負責。

多名市議員不認同鄭文婷的主張，連恩典表示，明明是自來水公司沒做好把關，卻說環保局沒把基隆河照顧好。

馬仲豪說明，11月27日上午7時17分接到台水公司通知，八堵抽水站附近有疑似汙染狀況，36分鐘後就到達現場，督導台水放下攔汙索，循線往上游追查疑似汙染源。

「台水八堵抽水站的油膜偵測器確實是壞的，但台水說法反覆。」馬仲豪說，他曾當面詢問台水人員，對方承認機器是壞的，會不會是造成晚通報的原因不得而知，須由台水對外說清楚。

馬仲豪指出，環境部官員判斷汙染廣，汙染源應該相當大量，日前查獲的2家廠商有汙染行為，所以該罰，但是所排出的汙染量不足以讓半個基隆的自來水都聞到味道。有關汙染源頭等可疑情事，已報請檢方偵查。

