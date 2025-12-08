快訊

日本青森縣外海發生規模7.6地震！日本氣象廳：震源深度50公里

永別了安西教練 官方證實「灌籃高手」知名聲優過世

三地集團董座交保失敗 籌不到2.2億求降價…法官冷回「你們集團很大」

台水：即時公布基隆用水油味訊息 非污染源查察機關

中央社／ 台北8日電

媒體報導指台水未公告發現油污、水源監測與過濾失靈等，台水澄清，台水第一區管理處已於11月28日在官網公布「基隆部分地區自來水出現油味」訊息，說明已啟動切換水源、清洗相關設備與水質監測作業，資訊公開透明。

台水補充，污染源查察及污染清理屬地方環保機關權責，基隆河油污事件亦由基隆市政府環保局負責稽查與處置。

台水今天發布新聞稿說明，台水在11月27日發現污染後，即刻停抽受影響原水、切換新山水庫供應，並同步進行管網排水、設備清洗與水質檢測，確保過程中供水能維持正常，水質檢驗結果亦符合標準。

針對反映「油味」的用戶，也積極派員到場協助處理，並於11月28日於第一區管理處官網公告相關說明。

台水指出，台水公司為使用單位，並已於第一時間啟動應變機制，而依「自來水法」及「水污染防治法」規定，污染源查察及污染清理屬地方環保機關權責，基隆河油污事件亦由基隆市政府環保局負責稽查與處置。

台水表示，考量本次事件造成民眾感受不佳與生活不便，已研擬水費減免及清洗水塔補償，以減輕影響。台水盼持續與基隆市政府合作，釐清污染原因並完善後續改善。

台水 環保 生活

延伸閱讀

基隆市長綠營提名誰？徐國勇鬆口「人選非常棒」 盼月底前定案

影／取代人力膠筏！台水第1艘智能採樣船 今啟航進駐南投鳥嘴潭

源遠路大排泡沫 台水最快9日抽基隆河原水

續查元凶！基隆油汙檢驗車進駐水質下周二揭曉 立委喊增水中油膜偵測器

相關新聞

宜蘭優良市集及樂活名攤勇奪經濟部73顆星肯定 消費購物好選擇

宜蘭市公所輔導各市場參加經濟部優良市集暨樂活名攤評選，榮獲優良市集1處、樂活名攤20家，總計拿下73顆星級亮眼成績，市長...

宜蘭坤門安居社會宅鄰近百貨商圈 絕佳地段「只租不賣」嘉惠縣民

宜蘭市坤門安居社會住宅今天動工，位處舊城南路的百貨公司對面，鄰近神農商圈，市區絕無僅有的繁榮區段。縣府地政處表示，將興建...

自來水有油汙議員轟環保局長應下台 馬仲豪：請議員理性一點

基隆自來水油汙染事件引爆民怨，基隆市議員鄭文婷今指環保局長馬仲豪怠忽職守，讓市民喝這麼多天髒水，要求下台。馬仲豪答詢時，...

每年倒貼250萬元維護「大武之心」？台東縣府駁斥非事實

台東縣議會多位議員關心南迴驛營運情形及預算，外界解讀「縣府每年倒貼250萬元維護費」及「營運每況愈下」。縣府說明，250...

基隆獅球嶺砲台步道增照明 欣賞「百萬夜景」 更安全 老牌景點添魅力

基隆市獅球嶺砲台周邊步道串聯改善觀光計畫工程已完工。議長童子瑋今天表示，經過1年多持續爭取，終於完成階段性成果。獅球嶺砲...

斑馬線5天4行人被撞 基隆加強取締路口未減速

基隆市5天發生4件行人走在行人穿越道（斑馬線）遭車輛撞傷事故，市長謝國樑昨要求警方加強取締行近斑馬線不減速行為。市警局長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。