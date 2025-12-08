台水：即時公布基隆用水油味訊息 非污染源查察機關
媒體報導指台水未公告發現油污、水源監測與過濾失靈等，台水澄清，台水第一區管理處已於11月28日在官網公布「基隆部分地區自來水出現油味」訊息，說明已啟動切換水源、清洗相關設備與水質監測作業，資訊公開透明。
台水補充，污染源查察及污染清理屬地方環保機關權責，基隆河油污事件亦由基隆市政府環保局負責稽查與處置。
台水今天發布新聞稿說明，台水在11月27日發現污染後，即刻停抽受影響原水、切換新山水庫供應，並同步進行管網排水、設備清洗與水質檢測，確保過程中供水能維持正常，水質檢驗結果亦符合標準。
針對反映「油味」的用戶，也積極派員到場協助處理，並於11月28日於第一區管理處官網公告相關說明。
台水指出，台水公司為使用單位，並已於第一時間啟動應變機制，而依「自來水法」及「水污染防治法」規定，污染源查察及污染清理屬地方環保機關權責，基隆河油污事件亦由基隆市政府環保局負責稽查與處置。
台水表示，考量本次事件造成民眾感受不佳與生活不便，已研擬水費減免及清洗水塔補償，以減輕影響。台水盼持續與基隆市政府合作，釐清污染原因並完善後續改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言