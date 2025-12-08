宜蘭太平山崩塌路段 年底前每半點放行10分鐘

太平山國家森林遊樂區內道路宜專一線8.5公里處邊坡昨天崩塌，經搶修雖恢復單線通行，林保署考量邊坡仍不穩定，崩塌路段明天起至31日，上午8時至下午5時，每半點（8時30分等）開放10分鐘通行。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，現場雖已搶修完成，恢復單線雙向通車，但今天清晨巡檢時，發現崩塌處邊坡有棵危木，擔心傾倒至路面，影響行車安全，於上午11時至中午12時30分實施封路，現已清除完畢。

宜蘭分署指出，考量近期邊坡仍不穩定，為確保行車安全，崩塌路段從明天起至31日，每天上午8時至下午5時，每小時間的半點，例如上午8時30分、9時30分等，開放10分鐘通行，另外，明天起至31日，不論平日或假日，調整開園時間為上午8時。

宜蘭分署表示，由於崩塌處上方邊坡仍有數顆樹木鬆動，明天將請開口契約廠商清除，並架設防落石網，攔阻邊坡落石，預估14日前完成。