宜蘭優良市集及樂活名攤勇奪經濟部73顆星肯定 消費購物好選擇

宜蘭市公所輔導各市場參加經濟部優良市集暨樂活名攤評選，榮獲優良市集1處、樂活名攤20家，總計拿下73顆星級亮眼成績，市長陳美玲今天頒贈獎狀及獎勵金肯定業者，而這項成績也可做為消費者上市場採買購物的選擇參考。

今年綠九市場再度蟬聯「4星優良市集」佳績，在「樂活名攤」部分，綠九市場「日展菓菜行」摘5星評級，東門夜市「茶水攤」首次榮獲5星殊榮，為夜市增添光彩。綠九市場「武強肉號」表現亮眼，由3星晉升為4星，展現持續精進成果，另外綠九的「百竤肉號」、「志賓肉號」、「宜蘭二哥鯊魚煙」、東門夜市「自己來紅茶鮮乳」及南館市場「市場內壓磚奶酥早午餐」也都4星衛冕。

在3星樂活名攤部分，多家攤商傳捷報，包括綠九市場「金和小吃部」與「漢唐衣坊」，東門夜市「北回木瓜牛奶」、「西瓜王子鮮榨果汁」、「周媽蔬食堂」、「金鑽紅茶冰」、「阿諾可麗餅」、「雀弟可麗餅」及「雞老爺鹽水雞」，北館市場「內巷咖啡」與「宜蘭二哥鯊魚煙」；此外，東門夜市「蓋好喝x元鮮壽司」榮獲2星樂活名攤，展現多元特色攤位活力。