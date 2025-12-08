台水：北水處與水庫支援基隆供水 尚未取用基隆河水

快訊

中央社／ 台北8日電

基隆河水遭污染，台水今天表示，目前基隆供水是以水庫及台北自來水事業處支援為主，尚未取用基隆河水，供水系統運作正常。依最新採樣檢驗結果，各取水及淨水設施出水水質均符合「飲用水水源水質標準」與「飲用水水質標準」，民眾請安心使用。

台水八堵抽水站11月27日遭受油污污染事件，影響新山淨水場原水供應。

台水今天發布新聞稿說明，持續於基隆河沿岸多處採樣點進行連續水質監測，結果顯示61項揮發性有機物（VOC）全數未檢出（ND）。今天上午9時，福安宮前進指揮所人員於碇內抽水站旁支流發現疑似不明物質流入基隆河，台水依標準作業程序即時啟動應變措施，並全力配合相關單位處置。

台水表示，第一時間已通報基隆市環保局派員處理，並同步通報檢調及警察機關協助查明污染來源，另啟動水污染緊急應變與監測作業，加強上下游水質採樣檢測，目前系統供水水質安全。

台水呼籲，公共水體安全需仰賴各權責單位通力合作，將持續配合環保主管機關與檢警單位進行巡查與溯源追查，依法究責，避免類似事件發生，確實守護河川環境與全民飲水安全。

台水 環保

