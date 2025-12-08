花蓮水璉消防分隊廳舍動工 紅十字會捐1.1億打造原民風新地標
花蓮縣消防局水璉分隊廳舍新建工程今天舉行動土典禮，基地面積2387平方公尺，規畫為地上三層建築，總樓地板面積1510.87平方公尺，由中華民國紅十字會捐贈1億1298萬3196元興建，象徵社會力量對花蓮救災體系的支持，讓海岸救災量能再升級。
縣長徐榛蔚表示，水璉分隊新廳舍的動土，是繼豐濱分隊完成後，強化台11線海岸救災能量的「最後一塊拼圖」。感謝紅十字會自0206地震以來長期協助花蓮，包含中繼屋與水璉分隊廳舍等，皆大幅提升地方自主救災能力。
新建廳舍由拓維建築師事務所設計監造，原成營造負責施工，外觀融入花蓮原住民族圖騰與在地地景意象，成為結合文化與功能的公共建築。圖騰象徵土地、族群及守護者的連結，使消防廳舍不僅是救災基地，也成為展現水璉區域文化的地標。
縣府表示，水璉位處台11線花蓮交通重要門戶，地形橫跨山海，近年因觀光與車流量大增，使救災任務逐年提升。然而現有廳舍老舊、空間狹小，無論車庫、裝備儲放或休息空間均不足，難以支撐高頻的勤務需求。新廳舍完工後將提供更完善的勤務環境，並有效提升救災整備。
消防局長吳兆遠指出，水璉分隊肩負山區急難救助、道路救援、海邊突發事故及交通案件等多元任務，台11線的交通量更讓救護需求持續攀升。新建三層廳舍配置完善車庫、器材間、勤務辦公室、教育訓練空間與休息區，讓消防人員在更安全的環境中執行勤務。全新動線也依救災需求，縮短出勤反應時間，提高事故現場到達效率。
隨著工程啟動，未來完工後的新廳舍將成為水璉地區重要的公共安全基地，從山區道路救援，到海岸緊急事件，再到台11線的交通事故應變，新廳舍落成後將全面強化水璉救災能量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言