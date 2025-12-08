宜蘭坤門安居社會宅鄰近百貨商圈 絕佳地段「只租不賣」嘉惠縣民
宜蘭市坤門安居社會住宅今天動工，位處舊城南路的百貨公司對面，鄰近神農商圈，市區絕無僅有的繁榮區段。縣府地政處表示，將興建417戶、3種不同坪數的房型，預計118年6月完工，屆時租金會比附近的行情價格便宜。
代理縣長林茂盛表示，該社會宅建案位於宜蘭市精華區，鄰近百貨、車站、市場、學校及醫療資源，具備完善生活機能與便捷交通，將興建4棟地上13層、地下3層建築，預計118年6月完工提供417戶社會住宅，實現居住正義，讓縣民可以安心入住、開心成家。
宜蘭市坤門安居社會住宅與縣內最大的新月廣場百貨公司，只隔一條舊城南路，繼續往南就是神農商圈，若往中山路的對街則是南北館傳統市場，就算走路到車站及國中國小也都不遠，鬧中取靜的絕佳居住地段，規劃20幾坪到30幾坪，共有3種不同房型。
不過，租屋者資格必須設籍宜蘭，無自有住宅，家庭年所得與人均所得或財產必須低於一定標準，而且會以經濟或社會弱勢戶優先，租金低於附近的行情價格。
縣府地政處表示，政府推動社會住宅以來，宜蘭社會住宅包租代管從109年的100戶增加至今超過1000戶，5年內成長十倍；另外在興建社會住宅部分，國家住宅及都市更新中心目前在宜蘭規劃3處社會住宅，第1處「羅東倉前安居」112年底開工，116年底完工；第2處「宜蘭市坤門安居社會住宅」今天開工，第3處「宜蘭市大福好室社會住宅」正在規劃中。
面對物價高漲時代，縣府表示，將持續以社宅興建及推動包租代管雙軌並進，同時也感謝內政部與國家住都中心全力協助、縣府相關局處合作，才能讓社會住宅順利啟動，不僅提供安心友善的居住空間，更減輕縣民租金負擔，透過增加年輕族群、弱勢家庭與租屋族的居住選擇，打造宜居慢活的幸福城市。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言