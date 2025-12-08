自來水有油汙議員轟環保局長應下台 馬仲豪：請議員理性一點

基隆自來水油汙染事件引爆民怨，基隆市議員鄭文婷今指環保局長馬仲豪怠忽職守，讓市民喝這麼多天髒水，要求下台。馬仲豪答詢時，「敬告」鄭文婷理性一點，不要有過多的情緒。馬並說明事發發作為，可疑事證已交檢方，希望早日水落石出。

基隆市長謝國樑下午到基隆火車站南站，了解列車班次問題時，媒體詢問如何看到鄭要求馬下台的訴求。謝說，鄭要馬下台，但後面10個議員發言都為馬加油。他也認為馬在這起事件中處理的不錯。市府會跟環境部合作，把汙染源揪出來，並鼓勵環保局同仁持續做好他們的工作。

基市議會今天召開臨時會，上午臨時動議討論11月27日發生的自來水汙染事件。鄭文婷說，事後查出修車場和另一處汙染水源廠商，都已存在一段時間，顯示馬仲豪疏於督導相關業務執行，有必要要求馬下台。

多名市議員不認同鄭文婷的主張，連恩典說，這次風波明明是自來水公司，進水的時候沒有好的把關，抽水後要進沉澱池，還要加藥劑消毒，結果竟出狀況。現在不追究這些事，卻說環保局沒有把基隆河照顧好。水公司還一直盯著碇內溝渠汙染，全是在模糊焦點。現在一直怪市府，怎麼會這樣子呢？

鄭文婷表示，自來水出了事，一個是水源，一個是自來水公司。砲打中央是立委應該做的事，立委應要求水公司提出完整報告。她是市議員，能夠要求的就是市府。

她問馬仲豪，11月27日接到水公司通報後，到底做了什麼事情？因為一直到12月1日，環保局才找來中央單位，查到兩個跟水汙染無關的違法廠商，但這不是平日就要去督導的業務嗎？要求馬下台不過分，不願意下台不能道歉嗎？讓基隆市民這麼多天喝髒水，不是馬的責任嗎？要求下台，只是剛好而已。

馬仲豪答詢時說，首先「敬告鄭文婷議員」，尊重議員的發言權、言論免責權、情緒跟立場，但還是要就事論事，希望能夠理性一點，不要有過多的情緒。11月27日早上7時17分接到台水公司通知，八堵抽水站附近有疑似汙染狀況，36分鐘後就到達現場，督導台水放下攔汙索，並循線往上游追查疑似汙染源。

馬仲豪還說，他也要就教各位議員，如果汙染源是在自來水系統內，如果水公司沒有對外公告，外界要如何知道？台水在淨水場內、抽水站內，如果發覺有大量的油，足以導致半個基隆以上，甚至汐止都有汙染情事，民眾打開水龍頭都會聞到汽油味等不正常狀態，請問台水公司的通報機制在那裡？台水直到11月30日才在官網說明相關狀況。

馬仲豪表示，稽查人員36分鐘後就到現場，布下攔汙索，為什麼還會有這麼大面積，這麼廣的汙染？環保局也在試圖釐清，會不會台水公司的通報機制有點狀況。其實汙染在7時17分之前，早就開始了，但水公司遲至7時17分才發現，才通報環保局，？這個部分他要打上問號。

馬仲豪認為，台水八堵抽水站的油膜偵測器確實是壞的，但台水說法反覆。他曾當面詢問台水人員，對方承認機器是壞的，會不會是造成晚通報的原因不得而知，要必須由台水對外說清楚講明白。

馬仲豪指出，環境部官員認為汙染非常廣，理論上汙染源應該非常多，日前查獲的兩家廠商，確實有汙染行為，所以該罰，但是所排出來的汙染量，不足以讓半個基隆的自來水都聞到味道。有關汙染源頭等可疑情事，都已報請檢方偵查。

馬仲豪說，網路上也有很多不一樣、各種不同立場的說法，他只想還原事實。過去這一段時間，環保局同仁非常辛苦，沒有假日，大家都希望能夠讓這件事情盡快水落石出。