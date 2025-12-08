每年倒貼250萬元維護「大武之心」？台東縣府駁斥非事實

台東縣議會多位議員關心南迴驛營運情形及預算，外界解讀「縣府每年倒貼250萬元維護費」及「營運每況愈下」。縣府說明，250萬元是用來支應公共設施及周邊環境清潔人力、水電及房屋稅等必要支出，這筆錢也是從委外廠商繳納的租金及權利金收入內提撥，非外界所稱倒貼養護。

縣府農業處強調，南迴驛委外業者仍持續經營，並依縣府建議調整營運策略，同時積極推動招商。相關說法與現況並不相符，南迴驛的經費運用透明、服務也會持續升級，還請民眾持續支持南迴驛的營運發展。

台東縣府耗資近4億元興建「大武之心南迴驛」，2022年啟用後委託南仁湖集團經營，營運狀況一直受外界關注。

縣府說明，南迴驛由建物、停車場及公共設施等場域所組成，各區域依契約由縣府與委外業者負擔。此外，委外廠商負責商業營運區域及廁所的環境清潔管理，至於戶外走道穿堂、行政空間、停車場（含植栽）及其他與漁港鄰接之公共設施，由縣府負責管理維護。

縣府編列一年編列250萬元管理維護作業預算，主要用在公共設施及周邊環境清潔的人力費用、公共區域水電費、房屋稅等必要支出，均屬維持場域正常運作不可或缺的經費。這筆預算的經費來源全數由南迴驛委外廠商繳納的租金及權利金收入提撥，並非外界所稱「縣府倒貼養護」，此一說法與事實不符，易造成大眾誤解。