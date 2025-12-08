快訊

遭傳已與宥勝離婚 慈惠曝搬家心境：老天安排最圓滿的結束

早期胰臟癌最易忽視1警訊 醫師示警症狀變明顯時多已進入晚期

簡立峰專欄／太空資料中心不是空想 台灣的機遇與風險

合歡山武嶺公路燃放煙火 太管處：最高罰3000元

中央社／ 花蓮縣8日電

有民眾今天清晨在合歡山武嶺亭下方附近燃放煙火，太管處說，此區位處太魯閣國家公園內，燃放煙火有危及高山生態、公共安全及引發森林火災之虞，最高罰鍰3000元，已依法告發。

內政部警政署保安警察第七總隊第九大隊今天接獲民眾報案，武嶺亭下方公路旁有人燃放煙火，立即派2名員警，會同太魯閣國家公園管理處巡查員前往查察。

警方在武嶺停車場發現可疑車輛，駕駛承認有燃放煙火，車廂內亦發現未施放的煙火，現場開具舉發單依法告發，並責令其返回現場清理煙火殘骸等廢棄物。

太魯閣國家公園管理處表示，民眾切勿在合歡山區有燃放鞭炮、煙火的違法行為，依據國家公園法第13條「太魯閣國家公園公告禁止事項」第8項「於園區內燃放鞭炮、煙火、冥紙及其他危害公眾安全之物品」，最高罰鍰新台幣3000元。

太管處強調，非法燃放煙火，恐引起森林火災，將面對鉅額罰款，還有天價的民事求償及刑事責任。依據森林法第53條第3項失火燒燬他人之森林者，處2年以下有期徒刑、拘役或科30萬元以下罰金。

太管處指出，聯合警政署保安警察第七總隊第九大隊加強園區不法行為查察與取締工作，以防類似案件再次發生，在監視器無所不在的情況下，希望民眾勿存僥倖之心以身試法。

太魯閣國家公園 森林 武嶺

延伸閱讀

嘉義縱貫線教父娶媳婦 席開200桌 百萬高空煙火秀猶如跨年

閃耀新北─ 1314 跨河煙火

小S為台北101煙火宣傳片獻聲旁白　思念大S「煙火我們還是要一起看」

爆炸巨響3傷1死 陸男生前自炸煙火店…疑大量囤貨辦不到銷售許可

相關新聞

斑馬線5天4行人被撞 基隆加強取締路口未減速

基隆市5天發生4件行人走在行人穿越道（斑馬線）遭車輛撞傷事故，市長謝國樑昨要求警方加強取締行近斑馬線不減速行為。市警局長...

基隆獅球嶺砲台步道增照明 欣賞「百萬夜景」 更安全 老牌景點添魅力

基隆市獅球嶺砲台周邊步道串聯改善觀光計畫工程已完工。議長童子瑋今天表示，經過1年多持續爭取，終於完成階段性成果。獅球嶺砲...

祈水感恩後...2025冬戀蘭陽溫泉季今天以千人踩街嘉年華揭開序幕

2025冬戀蘭陽溫泉季今天下午登場，開幕式以礁溪最具特色的溫泉舞揭開序幕，接著是上千人、40幾支充滿活力的隊伍展開「踩街...

花蓮預算未審先宣傳挨轟浮編 縣府：預算案依法辦理盼議會支持

花蓮縣政府發布明年度新福利政策懶人包，引發縣議員質疑預算尚未審議、縣府卻提前宣傳，不僅與程序不符，更可能造成民眾誤解議會...

基隆推田寮河兩側騎樓整平 地面標示1.5米行人通行空間

基隆市府推動市區騎樓整平，先後完成廟口商圈、忠一路商圈及基隆塔周邊等區域工程，近期公告「田寮河周邊騎樓整平工程」招標，整...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。