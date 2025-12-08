聽新聞
基隆獅球嶺砲台步道增照明 欣賞「百萬夜景」 更安全 老牌景點添魅力
基隆市獅球嶺砲台周邊步道串聯改善觀光計畫工程已完工。議長童子瑋今天表示，經過1年多持續爭取，終於完成階段性成果。獅球嶺砲台有重要歷史，夜間還有「百萬夜景」，砲台和步道整修，加上照明，這個場域的魅力將逐步呈現。
獅球嶺砲台相關工程由基隆市文化觀光局，向交通部觀光署爭取補助經費辦理。文觀局說，工程雖主要在改善改善，未涉及古蹟整修，但計畫主持人具有文化資產審議委員身分，設計階段也有邀請專家學者及文化資產單位協助審查。
童子瑋指出，他與市府單位多次討論，希望重新整理砲台周邊步行環境，同時納入在地居民的想法。從砲台整修、照明配置到步道動線皆逐項確認，希望讓未來環境兼具安全與舒適，使大人小孩都能輕鬆走進砲台，感受基隆的景觀與歷史底蘊。
童認為獅球嶺具備成為城市亮點的條件，未來透過完善砲台並與周邊景點串聯，可補足基隆的「山城文化」，無論是提升城市能見度或讓下一代認識土地，獅球嶺都將成為一個具文化與旅遊價值的起點。
文觀局預計11日舉辦劉銘傳隧道砲台周邊步道啟用活動，對外公布基隆全新景點及遊憩動線。童子瑋說，感謝市府團隊、里長與協作夥伴的努力，期盼每位走上獅球嶺的市民，都能透過這片景觀與古蹟，重新理解獨特的基隆之美。
