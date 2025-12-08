聽新聞
斑馬線5天4行人被撞 基隆加強取締路口未減速

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆報導
基隆12月1至5日發生4件行人在斑馬線被車撞事故，市長謝國樑（中）昨要求警方加強取締「行近未設行車管制號誌的行人穿越道，不減速慢行」違規行為。記者邱瑞杰／攝影
基隆12月1至5日發生4件行人在斑馬線被車撞事故，市長謝國樑（中）昨要求警方加強取締「行近未設行車管制號誌的行人穿越道，不減速慢行」違規行為。記者邱瑞杰／攝影

基隆市5天發生4件行人走在行人穿越道（斑馬線）遭車輛撞傷事故，市長謝國樑昨要求警方加強取締行近斑馬線不減速行為。市警局長林信雄說，員警將以手持雷射測速器執法，取締路段前方會設置相關預告，提醒遵守交通規則。

謝國樑上任後推行「行人友善」、「行人有序」政策，數據顯示基隆今年至12月5日發生187件行人事故，比去年同期減45%。只是12月1至5日接連4件斑馬線上行人被撞傷事故，比去年同期增2件，出現倍增警訊。

謝國樑昨到市警局聽取行人事故分析及執法概況簡報。林信雄說，事故原因最主要是駕駛人行經路口沒減速，加上視線不良。即日起將在早上、傍晚及晚餐時段，安排員警在易肇事路口執勤，路口若有交通工程、燈光照明問題，會請相關單位協助改善。

林信雄呼籲汽機車駕駛人行經路口應減速，尤其經過斑馬線的時候。行人應穿較光亮的衣服，著黑色服裝或用黑色雨傘，醒目度會降低。警方也會購買反光條等物品，分送給民眾，提升交通安全。

依道路交通管理處罰條例，行近未設行車管制號誌的行人穿越道，若未減速慢行可處600元至1800元罰鍰。謝國樑說，條文沒明訂減速定義，造成執法困難，曾和立委林沛祥到交通部路政司拜會，討論立法補強事宜。

