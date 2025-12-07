祈水感恩後...2025冬戀蘭陽溫泉季今天以千人踩街嘉年華揭開序幕
2025冬戀蘭陽溫泉季今天下午登場，開幕式以礁溪最具特色的溫泉舞揭開序幕，接著是上千人、40幾支充滿活力的隊伍展開「踩街嘉年華」，熱鬧繽紛，適逢假日吸引遊客拍照，街頭氣氛熱鬧，開幕後連續7天會有一系列的精采活動，同時也有燈光藝術裝置好玩好拍，適合旅人泡湯吃美食。
冬戀蘭陽溫泉季是縣政府在礁溪鄉舉辦的年度大型活動，上周「祈水感恩」儀式暖身後，今天開幕活動邀請縣長林姿妙出席，而有意參選縣長的議長張勝德、不分區立委吳宗憲及民眾黨縣長參選人陳琬惠都到場。
活動亮點是享譽國際的日本山形縣「花笠舞」在開幕中演出，也參與踩街遊行；設計的主題花車是以礁溪溫泉在台灣好湯金泉獎中勇奪「十泉十美獎」金獎三連霸，並一舉囊括五大獎的榮耀做為設計概念，象徵礁溪溫泉位居全台溫泉的領航地位。
開幕後，40幾支隊伍在主題花車代理縣長林茂盛、議長張勝德及礁溪鄉長張永德帶領下，在熱鬧市區街道踩街遊行，包括森巴藝術團體的舞姿及鼓聲，還有宜蘭縣旅館商業同業公會、宜蘭縣溫泉產業發展協會、國華國中原住民舞社，羅東各里長組成的鼓隊等精彩演出，吸引遊客欣賞，美照拍不停。
縣府工旅處表示，踩街嘉年華邀請日本山形縣花笠舞跨國演出交流，這次也融入原民與客家等文化元素，包括「祈水感恩禮」的客家表演團體 HKG、「蘭陽食旅特展」客家顏部彩繪，「踩街嘉年華」原民舞社演出，呈現多元文化交融。
冬戀蘭陽溫泉季系列活動包含11月26日的點燈，燈飾持續到明年3月3日每晚5時亮燈，還有上周五祈水感恩禮、今天的開幕。
另在湯圍溝溫泉公園有「溫泉美食市集」、「蘭陽食旅特展」，12月8日至12月14日每晚在湯圍溝溫泉公園周邊，安排「歡樂小踩街」主題花車、可愛偶車、與團隊熱力演出；12月13日是礁溪「溫泉馬拉松」，邀集全台跑者齊聚宜蘭，體驗最具特色的旅跑盛宴。
今年偕7家飯店推出12月限定「蘭陽溫泉美食饗宴」，以當季食材入菜，各家飯店端出招牌佳餚，結合溫泉文化打造獨具風味的料理，讓旅客在享受溫泉暖意的同時，也能大啖道地美味，來一趟療癒的冬旅行。
