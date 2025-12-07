基隆5天4起行人遭車撞 謝國樑：強化執法與宣導

快訊

中央社／ 基隆7日電

基隆近期5天發生4起車輛未停讓行人交通事故，市長謝國樑今天表示，市府會持續強化「停讓行人」執法與宣導，並與國民黨立委林沛祥合作推動修法，明確定義減速行為。

據基隆市警察局統計，1日至5日，基隆市4件行人交通事故，均為車輛駕駛人行近行人穿越道未暫停讓行人先行所致，警方將依違反道路交通管理處罰條例，處駕駛新台幣1萬8000元以上、3萬6000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1年至2年。

謝國樑上午在市警局舉行記者會表示，行人安全是城市生活最基本的要求，基隆市今年截至5日共發生187件行人交通事故，較去年同期340件大幅減少153件，降幅達 45%，顯示市府各項措施已有顯著成效。

謝國樑說，市府將持續強化「停讓行人」與「行人有序」的執法與宣導，並與林沛祥合作推動修法，明確定義減速行為，讓執法標準更一致，且有明確依據，呼籲用路人行近行人穿越道務必減速慢行，市府也將落實比照首都編列繁重加給，以提升警員福利，支持基隆交通安全工作不斷精進。

基隆市警察局長林信雄表示，警察局將結合原有「行人有序」勤務，調整執行「行人友善」專案，強化取締車輛行近行人穿越道，不減速停讓行人等違規行為。他也責成各派出所於每天清晨6時至上午8時、下午4時至晚間6時，及晚間6時至晚間8時，在易肇事路段（口）駐點30分鐘，以手持測速器執行取締。

