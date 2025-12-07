馬太鞍溪堰塞湖增設微地動儀 強化監測預警功能

快訊

中央社／ 花蓮縣7日電

林業保育署表示，今天由空勤總隊直升機支援，載送陽明交通大學專家團隊飛抵馬太鞍溪堰塞湖南岸約1公里處坡面架設微地動儀，提升堰塞湖周邊坡地崩塌與水流變化監測效能。

農業部林業及自然保育署花蓮分署今天發布訊息表示，提升花蓮馬太鞍溪堰塞湖的監測預警效能，內政部空勤總隊直升機於清晨6時30分起飛執行吊掛運輸，上午9時45分將陽明交大副教授趙韋安等4名負責安裝的專業人員接回，順利完成任務。

林業保育署花蓮分署表示，微地動監測儀器主要在偵測崩塌產生的地動訊號，可即時偵測坡面崩塌，並有助於研判崩塌是否阻塞河道與是否發生溢流跡象。

由於微地動儀能捕捉潰決水流所造成的震動，搭配下游既有的微地動站，可形成更完整的潰決洪水預警系統。此設備可全天候運作，不受天候影響，有效提升堰塞湖壩體及周邊坡面變化的監測預警功能。

花蓮分署指出，馬太鞍溪堰塞湖最早是由陽明交大副教授趙韋安實驗室於7月21日偵測到大規模山崩訊號，為首位發現此一重大地形變動的團隊，其後亦協助調查與監測，此次微地動儀的架設則為強化監測網的最新進展。

花蓮分署說明，馬太鞍溪堰塞湖目前水量約29.1萬立方公尺，面積約8公頃，自9月23日潰決以來，水位已下降約133公尺。現階段溢流口保持平穩流況，但左岸仍有約1億立方公尺土砂堆置於坡面，未來若遭遇地震或豪雨，仍存在邊坡滑動並再次阻塞河道的潛在風險。

花蓮分署表示，目前上游河道至堰塞湖區水流正常，未見異常，將持續以即時監測、現地巡查與資料分析相互整合，機動調整風險管理策略，並與水利署密切合作，守護下游安全。

