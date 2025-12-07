快訊

花蓮預算未審先宣傳挨轟浮編 縣府：預算案依法辦理盼議會支持

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府發布明年度新福利政策懶人包，引起縣議員批評未審先宣傳。圖／翻攝花蓮縣政府臉書
花蓮縣政府發布明年度新福利政策懶人包，引發縣議員質疑預算尚未審議、縣府卻提前宣傳，不僅與程序不符，更可能造成民眾誤解議會阻擋福利。對此，縣府表示，審議預算均依法定程序，也尊重議會決議。

縣府表示，每年滾動檢討全齡照護及各面向施政需求，明年度預算規畫以提升長者與身障照顧、婦幼補助、產業發展、青年創業補助、教育扶助、公教福利及基層行政支援為方向，盼更貼近民眾需求，落實全齡福祉、助青年創業與強化社會韌性。

縣府近期在社群平台公布明年度總預算新制懶人包，以簡表方式列出新福利措施草案，內容包含7項銀髮及身障福利、2項婦幼支持措施、7項青年與產業發展補助、4項基層行政支持項目及6項教育與公務體系福利，同時標註預算需經縣議會審議通過後，再公告實施。

不過，此舉引來縣議員不滿，無黨籍縣議員楊華美指出，認同部分預算方向，但仍有多項明顯浮編或用途不清的內容需把關，縣府在預算尚未送審前就率先宣傳福利措施，除了與正式程序不相符，也恐造成民眾錯誤解讀，以為議會延宕或阻擋福利。

民進黨籍縣議員張美慧也批評，縣府發布的懶人包中雖註明預算需議會審議，但整體呈現方式卻易讓人誤以為「議會在卡預算」，質疑115年度預算無法照顧到全數縣民，卻急於宣傳特定補助措施，動機令人懷疑。

張美慧指出，財劃法修訂後，中央統籌稅款大量下放，使花蓮財源一口氣增加百億元，建議縣府在財源大幅提升的第一年，應考慮普發現金，讓縣民都能受惠，而非將大量預算編列給特定對象或特定團體，「被懷疑選舉綁樁也是剛好而已」。

花蓮縣政府回應，明年預算案皆依法辦理，希望各項福利措施能獲得議會支持，將尊重議會最終決議，並在程序完備後正式公告施行。

花蓮縣政府表示，審議預算均依法定程序，也尊重議會決議。圖為花蓮縣政府外觀。本報資料照
花蓮預算未審先宣傳挨轟浮編 縣府：預算案依法辦理盼議會支持

