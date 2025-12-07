快訊

基隆推田寮河兩側騎樓整平 地面標示1.5米行人通行空間

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆田寮河兩側騎樓有不少高低落差，得費力走階段，對長者不便。記者游明煌／攝影
基隆市府推動市區騎樓整平，先後完成廟口商圈、忠一路商圈及基隆塔周邊等區域工程，近期公告「田寮河周邊騎樓整平工程」招標，整體規畫範圍約5千公尺，將改善信一路、信二路及仁一路等騎樓高低落差與通行不便路段。地面會標示1.5公尺行人通行空間，清晰界定行人通道與店家營業範圍，保障行人路權，也讓店家能安心做生意。

近年陸續完成第一、二期仁愛區及中正區騎樓整平1798公尺，今年度完成第三期基隆廟口周邊2220公尺。田寮河周邊騎樓整平工程1期預算2500萬元，分段執行，取得同意書優先施作。

何姓七旬婦人說，騎樓有的高低落差逾30公分，得爬階梯，走起來費力，也有商家把騎樓用木板墊高，但鐵板斜梯容易滑倒。

市議員陳宜表示，施作前要開說明會與在地溝通，工期、動線調整與補償措施都要說清楚，信一、信二路商家密集，醫院、衛生所．市場都在附近，長者、輪椅族與推嬰兒車的家長多，施工期間更要注意臨時通道安全及清楚動線指引，才不會造成危險。

信二路一間商家老闆指出，騎樓間高低不平，市府能整平很好，畢竟長者很多，常提一大袋東西。

市府都發處長謝孝昆說，騎樓整平能否成功，商家支持很重要，非僅僅是路面修整，可為商家帶來長期的正面效益，路好走，店家也能安心做生意。

謝孝昆表示，田寮河周邊騎樓整平包括打除舊有不符合防滑係數的地坪，兩側鄰房騎樓地坪會銜接，讓行人、輪椅族及嬰兒推車族有友善通行環境。因應多雨，採具止滑性與耐候性的地磚結合鋪面設計，完成後可串連田寮河周邊市場、醫院等重要生活節點。

基隆田寮河兩側騎樓有不少高低落差，得費力走階段，對長者不便。記者游明煌／攝影
基隆市府推動市區騎樓整平，先後完成廟口商圈、忠一路商圈及基隆塔周邊等區域工程，近期公告「田寮河周邊騎樓整平工程」招標，整...

