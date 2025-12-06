聽新聞
基隆親子照護平台2年逾2.4萬人 小孩半夜有狀況家長LINE問醫護
基隆親子照護平台成立2年有逾2.4萬人加入，平台整合兒少服務、健康照護與親職教育等資源，提供家長可立即運用的資訊，今年新增線上預約各項服務、疫苗時程提醒、幼兒專責醫師制度申請等功能，有6100 件諮詢。小孩半夜有狀況，家長可利用LINE詢問專意見。家長認為有效減輕家長育兒焦慮。
「基隆親子照護平台」成立2周年，市府今天舉辦成果發表會。平台透過 LINE提供 24 小時線上專業諮詢，累計超過2萬4000 名好友、6100 件即時諮詢，隨時都能獲得兒科醫師或專科護理師回覆。
市長謝國樑表示，平台2年累積2萬4000 名好友，是市府團隊與醫療院所共同努力的成果，讓家長在育兒中遇到的焦慮，都能透過專業建議即時獲得支持。家中有 12 歲以下兒童的家庭皆可加入「基隆親子照護平台」。
衛生局長張賢政說，平台整合兒少社福服務、健康照護與親職教育等資源，提供家長可立即運用的資訊。今年更新增線上預約各項服務、疫苗時程提醒、幼兒專責醫師制度申請等功能，擴大服務面向。
兒童及少年事務處長吳雨潔表示，兒少處將持續深化與平台合作，串連更多育兒資源，兒少處即將啟用新場館，歡迎親子多多利用。
