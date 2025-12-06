聽新聞
0:00 / 0:00

基隆親子照護平台2年逾2.4萬人 小孩半夜有狀況家長LINE問醫護

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「基隆親子照護平台」成立2周年，市府今天舉辦成果發表會。圖／基隆市政府提供
「基隆親子照護平台」成立2周年，市府今天舉辦成果發表會。圖／基隆市政府提供

基隆親子照護平台成立2年有逾2.4萬人加入，平台整合兒少服務、健康照護與親職教育等資源，提供家長可立即運用的資訊，今年新增線上預約各項服務、疫苗時程提醒、幼兒專責醫師制度申請等功能，有6100 件諮詢。小孩半夜有狀況，家長可利用LINE詢問專意見。家長認為有效減輕家長育兒焦慮。

「基隆親子照護平台」成立2周年，市府今天舉辦成果發表會。平台透過 LINE提供 24 小時線上專業諮詢，累計超過2萬4000 名好友、6100 件即時諮詢，隨時都能獲得兒科醫師或專科護理師回覆。

市長謝國樑表示，平台2年累積2萬4000 名好友，是市府團隊與醫療院所共同努力的成果，讓家長在育兒中遇到的焦慮，都能透過專業建議即時獲得支持。家中有 12 歲以下兒童的家庭皆可加入「基隆親子照護平台」。

衛生局長張賢政說，平台整合兒少社福服務、健康照護與親職教育等資源，提供家長可立即運用的資訊。今年更新增線上預約各項服務、疫苗時程提醒、幼兒專責醫師制度申請等功能，擴大服務面向。

兒童及少年事務處長吳雨潔表示，兒少處將持續深化與平台合作，串連更多育兒資源，兒少處即將啟用新場館，歡迎親子多多利用。

「基隆親子照護平台」成立2周年，市府今天舉辦成果發表會。圖／基隆市政府提供
「基隆親子照護平台」成立2周年，市府今天舉辦成果發表會。圖／基隆市政府提供
「基隆親子照護平台」成立2周年，市府今天舉辦成果發表會。圖／基隆市政府提供
「基隆親子照護平台」成立2周年，市府今天舉辦成果發表會。圖／基隆市政府提供
「基隆親子照護平台」成立2周年，市府今天舉辦成果發表會。圖／基隆市政府提供
「基隆親子照護平台」成立2周年，市府今天舉辦成果發表會。圖／基隆市政府提供

親子 兒少 醫師

延伸閱讀

影／基隆油汙染今續清碇內大排 謝國樑：明採樣水質如正常恢復抽水

自來水汙染事件查獲2家非元凶 謝國樑：仍有懷疑對象收集證據中

基隆油汙染新增補償方案 謝國樑：更換濾心每戶補助千元

基隆追水汙染禍首…正方倉儲、盛星動力兩家違規重罰 但元凶另有其人

相關新聞

基隆親子照護平台2年逾2.4萬人 小孩半夜有狀況家長LINE問醫護

基隆親子照護平台成立2年有逾2.4萬人加入，平台整合兒少服務、健康照護與親職教育等資源，提供家長可立即運用的資訊，今年新...

強化基隆供水調度韌性 台水增設東勢坑溪抽水設備

因應11月27日基隆河油污事件，台灣自來水公司於東勢坑溪緊急增設40HP 抽水機2套，每套供水量1萬CMD。首套機組已於...

續查元凶！基隆油汙檢驗車進駐水質下周二揭曉 立委喊增水中油膜偵測器

基隆市自來水油汙染事件元凶仍持續追查，市府在碇內大排的除汙清淤工程今天完成，共清出165立方公尺汙泥。台水公司水質檢驗車...

因非洲豬瘟延婚…台東利稻部落迎親不減熱鬧 22頭豬分喜悅

台東南橫公路利稻部落今天熱鬧非凡，古家大女兒的婚禮終於如期舉行。原定10月底的婚期因非洲豬瘟影響，豬隻禁止移動和宰殺而延...

花蓮慈院攜手Google Cloud、iKala 花東血液透析智慧化

為提升花東地區透析照護品質與醫療韌性，花蓮慈濟醫院將血液透析作業平台擴展至玉里慈濟醫院、關山慈濟醫院，並與Google Cloud、iKala 合作…

碰非洲豬瘟無法殺豬…利稻部落新人為古禮等待解禁 新郎帶22頭豬迎親

台東南橫公路利稻部落古家大女兒原定10月底結婚，因碰上非洲豬瘟，豬隻禁止移動宰殺，於是延後婚期等解禁，新郎家族今早帶著2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。