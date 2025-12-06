快訊

華納改嫁Netflix 市場老手細數往例：恐又是美股「泡沫化」前兆

震撼彈！黑道背景遭起底 《信號》趙震雄宣布退出演藝圈

台鐵大誤點！桃園至中壢設備故障 旅客擠滿月台氣炸：快車變慢車

續查元凶！基隆油汙檢驗車進駐水質下周二揭曉 立委喊增水中油膜偵測器

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台水公司水質檢驗車今天進駐前進指揮所初驗水質，預計明天複驗，結果預計下周二出爐。記者游明煌／攝影
台水公司水質檢驗車今天進駐前進指揮所初驗水質，預計明天複驗，結果預計下周二出爐。記者游明煌／攝影

基隆市自來水油汙染事件元凶仍持續追查，市府在碇內大排的除汙清淤工程今天完成，共清出165立方公尺汙泥。台水公司水質檢驗車今天進駐前進指揮所初驗水質，預計明天複驗，結果預計下周二出爐。市府說，複檢合格後可以恢復基隆河抽水。

基隆市政府工務處長簡翊哲表示，市府在碇內排清泥作業今天已經完成，共清33輛清泥車，土量共165立方公尺，油汙吸泥共有18車次，今天由台水公司進行水質檢驗，水質檢驗車今天上午進駐第一次檢樣，今天初測，預計明天複測，前進指揮所預計複測後才會撤離。

簡翊哲說，碇內大排現場，為免未來仍有浮油流入基隆河，已加放3條攔油索及2條吸油綿等防線。

立委王正旭昨邀環境部、水利署、自來水公司等相關單位，簡報告基隆自來水油汙事件後續的處置狀況，以及未來水質的改善措施。

王正旭說，未來台水應從源頭預防，改善水源檢測系統、提升用水品質，包含增設水中油膜偵測設備、取水端常設攔油索、吸油棉，甚至配合水利署在取水河段設置監測系統。

他表示，台水完成基隆和汐止地區共41所學校的採樣檢測，水質檢驗正常，台水已經公布5度的補償方案，後續會再滾動檢討，基隆、汐止地區民眾更在意的用水品質改善，現階段還有不足的部分，希望環境部、水利署、自來水公司三方藉此次事件多方檢討。

王正旭提及，水公司的淨水場雖然有做pH值、導電度、氣相層析、熱溴等檢測，控制受害範圍，但是民生用水關乎民眾的健康和生計，他要求自來水公司務必從現有作業程序上檢討，並且改善相關設施，提升民眾的用水品質。

台水公司表示，今天水質檢驗車進駐檢驗水水質，要初、複驗，如經第三方公正單位認證後，若水質正常即可逐步恢復基隆河正常抽水。

台水公司水質檢驗車今天進駐前進指揮所初驗水質，預計明天複驗，結果預計下周二出爐。記者游明煌／攝影
台水公司水質檢驗車今天進駐前進指揮所初驗水質，預計明天複驗，結果預計下周二出爐。記者游明煌／攝影
立委王正旭昨邀環境部、水利署、自來水公司等相關單位，簡報告基隆自來水油汙事件後續的處置狀況，以及未來水質的改善措施。圖／王正旭辦公室提供
立委王正旭昨邀環境部、水利署、自來水公司等相關單位，簡報告基隆自來水油汙事件後續的處置狀況，以及未來水質的改善措施。圖／王正旭辦公室提供
台水公司水質檢驗車今天進駐前進指揮所初驗水質，預計明天複驗，結果預計下周二出爐。記者游明煌／攝影
台水公司水質檢驗車今天進駐前進指揮所初驗水質，預計明天複驗，結果預計下周二出爐。記者游明煌／攝影

基隆 水公司 水質 水源 水利署

延伸閱讀

基隆河油汙染 台水加派行動車取樣確保水質

影／基隆油汙染今續清碇內大排 謝國樑：明採樣水質如正常恢復抽水

立院協商長照扣除額增至18萬元 明年申報可望適用

影響上萬人！特管法新制遭批程序不正義 醫憂特定團體壟斷醫美市場

相關新聞

馬太鞍溪堰塞湖災後重建 劉世芳：中繼屋預計115年1月即可入住

內政部長劉世芳6日前往花蓮馬太鞍溪堰塞湖大馬村關心災後復原情形，並視察中繼屋興建進度。劉世芳表示，內政部積極整合中央、地...

基隆油汙染汐止4.5萬戶受影響 公告購水、就醫及淨水濾芯3補助

基隆上月27日油汙染事件，新北市汐止約4.5萬用水戶受影響，不少汐止人指基隆有補償，汐止為何沒有，新北市汐止區公所昨公布...

續查元凶！基隆油汙檢驗車進駐水質下周二揭曉 立委喊增水中油膜偵測器

基隆市自來水油汙染事件元凶仍持續追查，市府在碇內大排的除汙清淤工程今天完成，共清出165立方公尺汙泥。台水公司水質檢驗車...

因非洲豬瘟延婚…台東利稻部落迎親不減熱鬧 22頭豬分喜悅

台東南橫公路利稻部落今天熱鬧非凡，古家大女兒的婚禮終於如期舉行。原定10月底的婚期因非洲豬瘟影響，豬隻禁止移動和宰殺而延...

花蓮慈院攜手Google Cloud、iKala 花東血液透析智慧化

為提升花東地區透析照護品質與醫療韌性，花蓮慈濟醫院將血液透析作業平台擴展至玉里慈濟醫院、關山慈濟醫院，並與Google Cloud、iKala 合作…

碰非洲豬瘟無法殺豬…利稻部落新人為古禮等待解禁 新郎帶22頭豬迎親

台東南橫公路利稻部落古家大女兒原定10月底結婚，因碰上非洲豬瘟，豬隻禁止移動宰殺，於是延後婚期等解禁，新郎家族今早帶著2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。