續查元凶！基隆油汙檢驗車進駐水質下周二揭曉 立委喊增水中油膜偵測器
基隆市自來水油汙染事件元凶仍持續追查，市府在碇內大排的除汙清淤工程今天完成，共清出165立方公尺汙泥。台水公司水質檢驗車今天進駐前進指揮所初驗水質，預計明天複驗，結果預計下周二出爐。市府說，複檢合格後可以恢復基隆河抽水。
基隆市政府工務處長簡翊哲表示，市府在碇內排清泥作業今天已經完成，共清33輛清泥車，土量共165立方公尺，油汙吸泥共有18車次，今天由台水公司進行水質檢驗，水質檢驗車今天上午進駐第一次檢樣，今天初測，預計明天複測，前進指揮所預計複測後才會撤離。
簡翊哲說，碇內大排現場，為免未來仍有浮油流入基隆河，已加放3條攔油索及2條吸油綿等防線。
立委王正旭昨邀環境部、水利署、自來水公司等相關單位，簡報告基隆自來水油汙事件後續的處置狀況，以及未來水質的改善措施。
王正旭說，未來台水應從源頭預防，改善水源檢測系統、提升用水品質，包含增設水中油膜偵測設備、取水端常設攔油索、吸油棉，甚至配合水利署在取水河段設置監測系統。
他表示，台水完成基隆和汐止地區共41所學校的採樣檢測，水質檢驗正常，台水已經公布5度的補償方案，後續會再滾動檢討，基隆、汐止地區民眾更在意的用水品質改善，現階段還有不足的部分，希望環境部、水利署、自來水公司三方藉此次事件多方檢討。
王正旭提及，水公司的淨水場雖然有做pH值、導電度、氣相層析、熱溴等檢測，控制受害範圍，但是民生用水關乎民眾的健康和生計，他要求自來水公司務必從現有作業程序上檢討，並且改善相關設施，提升民眾的用水品質。
台水公司表示，今天水質檢驗車進駐檢驗水水質，要初、複驗，如經第三方公正單位認證後，若水質正常即可逐步恢復基隆河正常抽水。
