因應基隆河油污 台水啟動東勢坑溪抽水設備供水

中央社／ 台北6日電

因應日前基隆河油污事件，台水在東勢坑溪緊急增設2套40匹力抽水機，每套每日供水量1萬公噸。台水表示，首套機組今天下午2時30分啟用，第2套預計10日前完成併聯運轉，提升備援供水量能並降低西勢水庫取水壓力。

台灣自來水公司11月27日在基隆河八堵抽水站例行巡查，發現河面出現油污，依應變程序停止抽取基隆河原水，切換新山水庫供水等緊急處置。

台水發布新聞稿表示，事件發生後即停止取用河水並改由新山水庫供水，同步辦理設備清洗、管網排水與水質監測。復抽前依標準作業程序（SOP）完成10項水質檢驗，並加強基隆河河道的臭度與揮發性有機物（VOCs） 等油污關聯指標檢測。結果顯示，VOCs尚無檢出（ND），臭度均落於可控範圍內，將持續監測，確認水質安全無疑慮後進行復抽。

台水說明，復抽採2階段機制，先行白天抽水、夜間停抽，並於全流程實施每2小時冷、熱嗅檢及巡查，連續2日確認無異常後，再進入全日抽水供應。

台水指出，另經陽明交通大學及中原大學專家現勘新山淨水場，確認設備及作業正常，出水水質符合飲用水水質標準，供水安全無虞。

台水強調，將持續透過設備增設與嚴格監測雙軌並行，確保基隆地區供水穩定及用水安全。

台水 水庫

馬太鞍溪堰塞湖災後重建 劉世芳：中繼屋預計115年1月即可入住

內政部長劉世芳6日前往花蓮馬太鞍溪堰塞湖大馬村關心災後復原情形，並視察中繼屋興建進度。劉世芳表示，內政部積極整合中央、地...

基隆油汙染汐止4.5萬戶受影響 公告購水、就醫及淨水濾芯3補助

基隆上月27日油汙染事件，新北市汐止約4.5萬用水戶受影響，不少汐止人指基隆有補償，汐止為何沒有，新北市汐止區公所昨公布...

因非洲豬瘟延婚…台東利稻部落迎親不減熱鬧 22頭豬分喜悅

台東南橫公路利稻部落今天熱鬧非凡，古家大女兒的婚禮終於如期舉行。原定10月底的婚期因非洲豬瘟影響，豬隻禁止移動和宰殺而延...

花蓮慈院攜手Google Cloud、iKala 花東血液透析智慧化

為提升花東地區透析照護品質與醫療韌性，花蓮慈濟醫院將血液透析作業平台擴展至玉里慈濟醫院、關山慈濟醫院，並與Google Cloud、iKala 合作…

碰非洲豬瘟無法殺豬…利稻部落新人為古禮等待解禁 新郎帶22頭豬迎親

台東南橫公路利稻部落古家大女兒原定10月底結婚，因碰上非洲豬瘟，豬隻禁止移動宰殺，於是延後婚期等解禁，新郎家族今早帶著2...

飼主心疼…愛貓跳上按摩椅受困哀號 消防人員拆零件救出

基隆市一名婦人今天在家中使用按摩椅時，飼養的寵物幼貓突跳到按摩椅上，後腳與尾巴被捲入按摩椅卡住哀叫，拔掉電源還是出不來，...

