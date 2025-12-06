台東環境教育再添亮點 廖中勳、詹欣穎獲績優環教人員

快訊

中央社／ 台東縣6日電

環境部環境教育認證績優表揚，台東縣永安社區環境教育園區總幹事廖中勳獲教學類優等獎，社團法人台灣野灣野生動物保育協會環境教育課長詹欣穎獲教學類卓越獎。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，環境部表彰環境教育有卓越貢獻的環境教育設施場所及環境教育人員，於3日舉辦「114年度環境教育認證績優表揚會」。台東表現亮眼，廖中勳榮獲教學類機構與設施場所組優等獎；詹欣穎則榮獲教學類個人組卓越獎，展現台東在環境教育扎根與人才培育深厚能量。

台東縣政府表示，2名得獎者分別從社區營造與野生動物保育領域展現專業與熱忱，彰顯在地推動者的堅持與努力。縣府感謝投入環境教育夥伴，將持續提升教育能量，讓永續理念在生活中深化、在世代間延展。

台東縣政府環保局表示，廖中勳返鄉投入地方發展，從記錄山海人文到帶領社區成立永安社區環境教育園區，逐步將文化、社造與環境教育結合，打造重要環教示範基地。長年推動社區自主環境維護，曾帶領社區獲首屆全國國家環境教育獎社區組特優，深受中央肯定。

詹欣穎則從出版業轉身投入偏鄉野生動物保育現場，以救傷案例結合在地體驗，發展具識讀性與行動力的教育內容。她透過校園講座、社群媒體等方式推廣「與自然共存」的理念，以真實故事提升民眾對野生動物的關注，成為推動保育教育的力量。

