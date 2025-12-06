快訊

因非洲豬瘟延婚…台東利稻部落迎親不減熱鬧 22頭豬分喜悅

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東南橫公路利稻部落今天古家舉行婚禮，疫情豬隻禁止移動和宰殺而延後，新郎家族從花蓮卓溪鄉帶來22頭已宰殺的豬，整齊擺放在古家前。圖／讀者提供
台東南橫公路利稻部落今天古家舉行婚禮，疫情豬隻禁止移動和宰殺而延後，新郎家族從花蓮卓溪鄉帶來22頭已宰殺的豬，整齊擺放在古家前。圖／讀者提供

台東南橫公路利稻部落今天熱鬧非凡，古家大女兒的婚禮終於如期舉行。原定10月底的婚期因非洲豬瘟影響，豬隻禁止移動和宰殺而延後，今晨，新郎家族從花蓮卓溪鄉帶來22頭已宰殺的豬，整齊擺放在古家前，莊重完成報戰功儀式後，新娘正式交付給迎親隊伍。

清晨起，利稻部落的青年和婦女便忙碌開展準備工作，青年分豬肉，婦女負責清理內臟及烹煮，香氣彌漫部落。部落居民與外地親友陸續到場，除了在現場品嚐豬肉，還可打包帶回家，人人共享喜悅。

古家父親古忠表示，婚期原訂10月25日，但因豬瘟延後，「這些豬對布農族婚禮來說就像漢人的喜餅，象徵分享和祝福」。親戚及縣議員也帶回部分豬肉與親友共享，延續部落傳統文化。

議員張全馨嵐指出，布農族婚禮重視與親友、部落分享喜悅，豬肉象徵祝福與傳承。她回憶，當初從南投嫁到海端鄉時，丈夫家族亦以16頭豬迎娶，足見豬肉在布農族婚禮中不可或缺的文化意義。

今天的婚禮，不僅是新人結合，也讓部落每個人參與其中，透過傳統儀式與分享，感受布農族深厚的人情味與社群溫暖。

