花蓮慈院攜手Google Cloud、iKala 花東血液透析智慧化

為提升花東地區透析照護品質與醫療韌性，花蓮慈濟醫院將血液透析作業平台擴展至玉里慈濟醫院、關山慈濟醫院，並與Google Cloud、iKala 合作，將作業環境放上雲端，實現花東三院同步共同照護。腎臟內科檢查室主任、人工智慧醫療創新發展中心副主任郭秋煌表示，平台上雲後最直接的效益，是讓偏鄉院區也能享有與醫學中心同等穩定的資訊支援；即使遇到天災或線路不穩，仍能維持資料不中斷，提升醫療韌性。

花東透析照護面臨高齡人口、慢性病多，且交通距離長、跨院就醫頻繁及護理人力吃緊等挑戰。花蓮慈濟醫院自2022年起，將血液透析作業平台上線，整合病歷與透析數據、精簡護理流程，並穩定擴展至關山慈院與玉里慈院；2025 年初，導入 AI 預測與雲端架構，2025年重要的里程碑就是以「穩定在Google Cloud雲端運作，並逐步部署模型與落地模型治理」，讓備份、備援與日常維護更容易，也降低每次更新系統的時間與風險。

12月5日下午 2 時，花蓮慈濟醫院與Google Cloud、iKala在台灣醫療科技展發表成果。Google Cloud張裕昌資深副總經理、IKALA GLOBAL ONLINE CORP集團董事長程世嘉，以及院長林欣榮、副院長吳彬安、郭秋煌醫師等貴賓與會，一起見證成果。

Google Cloud在雲端為花東醫療提供穩定安全的環境與AI算力，iKala即時提供雲端技術支援，過去工程師需分別連線到玉里慈院、關山慈院的主機確認狀況，現在可在雲端完成設定與更新，再同步套用，讓平台持續優化不再受限於偏鄉院區的維運速度。位在玉里、關山偏鄉的慈濟兩院不僅享有與醫學中心同等穩定的資訊支援；即使遇到天災或線路不穩，仍能維持資料不中斷，提升醫療韌性。

郭秋煌醫師指出，除了雲端穩定運作，花蓮慈濟醫院今年也在平台中導入 AI 預測功能，協助醫護更早掌握病人狀況。透析平台可預測病人下個月血色素（Hb）變化，並結合相似個案資料，提出個人化醫囑建議，例如紅血球生成素（ESA）劑量、乾體重或血流量調整方向，並提供「智慧分析及建議」的解釋，讓醫師在門診與透析室能更快做出適合的決策。

同時，AI 也會定期預測鈣、磷等檢驗值趨勢，協助醫療團隊提前發現代謝異常風險，及早調整處方與提供更精準的衛教內容，降低病人血管鈣化、心血管與骨骼併發症機率。

在護理流程方面，平台上，三院透析作業標準化，包含透析前交班與病情評估、透析中監測紀錄、透析後衛教等步驟，並整合個人資料、用藥、醫囑及檢驗結果，讓護理師減少重複抄寫與查找時間，交班更順暢，也能把更多心力放在病人照護與衛教上。郭秋煌強調，三院共用同一套平台帶來的另一項重要價值，是「護理創新智慧共享」，只要花蓮、玉里、關山慈院的護理同仁在使用中提出的新點子，不同院區同仁截長補短後，便能同步更新到三院，讓偏鄉院區也能快速享有貼心的流程與應用。

這次合作中，iKala 利用專業的 AI 及雲端解決方案架構，為花蓮慈院量身打造了符合規範、無資安疑慮的雲端環境，確保所有數據傳輸與儲存，達到最高標準的隱私與安全防護，同時提供最佳化、客製化的全方位架構部署，讓系統能承受巨量的即時數據運算，為護理師和醫師提供最流暢的使用體驗。

iKala董事長程世嘉說，台灣的醫護人員真的很辛苦，這是 iKala 能做出的一點小小貢獻，而這次血液透析系統成功上雲，所帶來的是長遠的效益，未來包含提升照護品質、優化管理效率，並能夠加速醫療協作，讓智慧醫療的成果能夠跨越地理限制，真正將高品質的醫療照護延伸至偏鄉，實踐科技共享、社會共好的願景。

花蓮慈院吳彬安副院長表示，花東三院智慧透析平台的核心精神，是以同一套系統累積花東在地透析資料，讓 AI 模型更貼近花東病患特性，並持續優化現有的透析決策支援系統，發展更多與併發症風險預測、個人化衛教相關的智慧應用，守護花東透析病人的健康。

