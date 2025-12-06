快訊

「主人辛苦了你最棒！」連假加班累癱 愛貓「溫柔摸頭」融化全網

經典賽／一直想打所以採保守治療 張育成有好消息：完全沒有不適

比部長還高！ 藍委揭住都中心新人「天價月薪」：毫無正當性

花蓮堰塞湖罹難及失聯慰問金 從80萬調高至230萬元

中央社／ 花蓮縣6日電

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會4日召開第二次會議，決議0403受災戶租金補貼延長2年；0923堰塞湖洪災罹難及失聯者家屬慰問金從新台幣80萬提高至230萬元。

賑災捐款運用委員會由縣府、外部專家共10人出席，並有9名災民住戶代表列席。委員會通過0403震災戶提案，考量0403震災多處建物修繕與重建期程較長，同意將租金補貼延長2年，減輕住戶過渡期租金負擔。

0403重建部分，樓地板面積較大的3處集合式住宅大樓，同意調升公寓大廈共用部分修繕補助上限至每棟450萬元。

另外，考量統帥大樓等5處採都市更新方案重建的集合住宅，自辦都更前期需委託專業團隊、估價師及建築師辦理相關作業及程序，費用龐大，因此同意提供無息借款，協助住戶順利啟動重建，並參照「花蓮縣都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」推估提供借款的經費上限。

0923馬太鞍溪堰塞湖釀災部分，花蓮縣府說明，部分家屬陳情實際需求，為補足中央發放仍有不足，委員會通過將每名罹難者及失蹤者家屬慰問金標準，從80萬元提高至230萬元，並將因救災感染敗血症往生的林姓挖土機負責人納入發放對象。

花蓮縣府表示，善款餘額截至12月2日，扣除匡列擬提報計畫所需費用，專戶餘額約1億4938萬元；這次議程提案及臨時提案共14案，會議紀錄將依規定公告於0403震災資訊專區。

花蓮 住戶 馬太鞍溪 租金補貼 堰塞湖

延伸閱讀

威力盃／地主花蓮紅藍隊雙輸新竹 鄉親前表現會緊張

馬太鞍溪堰塞湖災後重建 劉世芳：中繼屋預計115年1月即可入住

「早午餐360元吃到飽」一整月！花蓮福容15週年慶 每週兩日限定「自助晚餐999元」爽吃在地佳餚

運安處要查！台鐵調車工花蓮站內遭貨物列車撞擊 大出血傷重不治

相關新聞

馬太鞍溪堰塞湖災後重建 劉世芳：中繼屋預計115年1月即可入住

內政部長劉世芳6日前往花蓮馬太鞍溪堰塞湖大馬村關心災後復原情形，並視察中繼屋興建進度。劉世芳表示，內政部積極整合中央、地...

基隆油汙染汐止4.5萬戶受影響 公告購水、就醫及淨水濾芯3補助

基隆上月27日油汙染事件，新北市汐止約4.5萬用水戶受影響，不少汐止人指基隆有補償，汐止為何沒有，新北市汐止區公所昨公布...

因非洲豬瘟延婚…台東利稻部落迎親不減熱鬧 22頭豬分喜悅

台東南橫公路利稻部落今天熱鬧非凡，古家大女兒的婚禮終於如期舉行。原定10月底的婚期因非洲豬瘟影響，豬隻禁止移動和宰殺而延...

花蓮慈院攜手Google Cloud、iKala 花東血液透析智慧化

為提升花東地區透析照護品質與醫療韌性，花蓮慈濟醫院將血液透析作業平台擴展至玉里慈濟醫院、關山慈濟醫院，並與Google Cloud、iKala 合作…

碰非洲豬瘟無法殺豬…利稻部落新人為古禮等待解禁 新郎帶22頭豬迎親

台東南橫公路利稻部落古家大女兒原定10月底結婚，因碰上非洲豬瘟，豬隻禁止移動宰殺，於是延後婚期等解禁，新郎家族今早帶著2...

影／飼主心疼…愛貓跳上按摩椅受困哀號 消防人員拆零件救出

基隆市一名婦人今天在家中使用按摩椅時，飼養的寵物幼貓突跳到按摩椅上，後腳與尾巴被捲入按摩椅卡住哀叫，拔掉電源還是出不來，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。