花蓮堰塞湖罹難及失聯慰問金 從80萬調高至230萬元

花蓮縣重大災害民間賑災捐款專戶管理運用委員會4日召開第二次會議，決議0403受災戶租金補貼延長2年；0923堰塞湖洪災罹難及失聯者家屬慰問金從新台幣80萬提高至230萬元。

賑災捐款運用委員會由縣府、外部專家共10人出席，並有9名災民住戶代表列席。委員會通過0403震災戶提案，考量0403震災多處建物修繕與重建期程較長，同意將租金補貼延長2年，減輕住戶過渡期租金負擔。

0403重建部分，樓地板面積較大的3處集合式住宅大樓，同意調升公寓大廈共用部分修繕補助上限至每棟450萬元。

另外，考量統帥大樓等5處採都市更新方案重建的集合住宅，自辦都更前期需委託專業團隊、估價師及建築師辦理相關作業及程序，費用龐大，因此同意提供無息借款，協助住戶順利啟動重建，並參照「花蓮縣都市更新權利變換計畫提列共同負擔項目及金額基準」推估提供借款的經費上限。

0923馬太鞍溪堰塞湖釀災部分，花蓮縣府說明，部分家屬陳情實際需求，為補足中央發放仍有不足，委員會通過將每名罹難者及失蹤者家屬慰問金標準，從80萬元提高至230萬元，並將因救災感染敗血症往生的林姓挖土機負責人納入發放對象。

花蓮縣府表示，善款餘額截至12月2日，扣除匡列擬提報計畫所需費用，專戶餘額約1億4938萬元；這次議程提案及臨時提案共14案，會議紀錄將依規定公告於0403震災資訊專區。