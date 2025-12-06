快訊

碰非洲豬瘟無法殺豬…利稻部落新人為古禮等待解禁 新郎帶22頭豬迎親

中央社／ 台東縣6日電
台東南橫公路利稻部落古家大女兒，原定10月底結婚因碰上非洲豬瘟，豬隻禁止移動宰殺，於是婚期延後，新郎家族6日上午帶著22頭豬前去迎親。中央社
台東南橫公路利稻部落古家大女兒原定10月底結婚，因碰上非洲豬瘟，豬隻禁止移動宰殺，於是延後婚期等解禁，新郎家族今早帶著22頭豬迎親，新娘家開心將豬肉和村民分享。

來自花蓮卓溪鄉的蕭家迎親車隊今天清晨開進台東縣海端鄉南橫公路旁的利稻部落，車隊停好後，新郎家族隨後將22頭已經殺好的豬陳列在古家前，古家長輩也莊重以報戰功儀式迎接，接著將古家大女兒交給迎親隊伍。

利稻部落青年、婦女一大早就聚集在古家，年輕人幫忙分豬肉，婦女們負責清洗內臟、煮肉。外地的親友們和村民也陸續到來，祝賀古家大女兒出嫁，大家除了現場可分食1塊豬肉外，還可再拿1袋肉回家。

新娘的父親古忠開心地說，女兒的婚期本來是10月25日，因為豬瘟的關係，無法殺豬，所以延到今天。

古家親戚、國民黨籍縣議員古志成分到2頭豬，要帶回延平鄉和親友分享。他說，布農族結婚要由男方殺豬給女方，這些豬肉對女方來說就像漢人的喜餅，所有親友、村民都會分享到豬肉，這是傳統文化。

他說，「分享」是布農族最傳統的習俗，布農族的結婚不是很制式化，但很親民，部落內的每個人、每戶都可分享到豬肉。

當地國民黨籍縣議員張全馨嵐告訴中央社記者，這對新人原本要結婚了，但是碰到非洲豬瘟禁止殺豬，於是延後婚期，因為結婚殺豬對布農族來說是傳統文化，主要是和親友、部落分享喜悅，豬就是布農族的喜餅，是結婚不可或缺的，當初她從南投嫁到海端鄉，丈夫家就是用16頭豬來娶她。

台東南橫公路利稻部落古家大女兒，原定10月底結婚因碰上非洲豬瘟，豬隻禁止移動宰殺，婚期延後，新郎家族6日上午帶著22頭豬迎親，新娘家將豬肉和村民分享。中央社
