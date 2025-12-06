影／飼主心疼…愛貓跳上按摩椅受困哀號 消防人員拆零件救出

基隆市一名婦人今天在家中使用按摩椅時，飼養的寵物幼貓突跳到按摩椅上，後腳與尾巴被捲入按摩椅卡住哀叫，拔掉電源還是出不來，消防人員到場拆解零件將貓咪救出，飼主將貓咪送動物醫院檢查。

基隆市消防局今天中午獲報，一名婦人家中按摩椅有幼貓受困，後腳與尾巴被捲進按摩椅卡住出不來，不斷哀叫。

飼主雖緊急拔掉按摩椅插頭，但機器仍沒有鬆開，只好打119求助消防局，消防人員到達後，飼主用布包住愛貓不停安撫，消防人員檢視後腳與尾巴捲入座椅與椅背中間。

消防人員告知婦人，可能要拆解按摩椅才能將貓咪救出，婦人說，「牠跑進去，拆了壞掉也沒有關係。」她不斷安撫「很痛，很痛，我知道」心疼不已。消防人員最後利用破壞器材將部分零件拆解，順利救出貓咪。

中正消防分隊消防人員說，斷電後貓咪仍無法救出，利用破壞機器救出，外觀沒有明顯傷勢，婦人表示，會將貓咪送去動物醫院觀察。一般動物受困救援案是由動保單位處理，此件因有立即性危險，因此協助脫困。也呼籲民眾在家中使用按摩椅時，不要讓寵物靠近，避免被機器捲入發生危險。