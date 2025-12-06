快訊

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
婦人飼養的愛貓跳上按摩椅被夾困哀號，消防人員拆解零件救出。記者游明煌／翻攝
婦人飼養的愛貓跳上按摩椅被夾困哀號，消防人員拆解零件救出。記者游明煌／翻攝

基隆市一名婦人今天在家中使用按摩椅時，飼養的寵物幼貓突跳到按摩椅上，後腳與尾巴被捲入按摩椅卡住哀叫，拔掉電源還是出不來，消防人員到場拆解零件將貓咪救出，飼主將貓咪送動物醫院檢查。

基隆市消防局今天中午獲報，一名婦人家中按摩椅有幼貓受困，後腳與尾巴被捲進按摩椅卡住出不來，不斷哀叫。

飼主雖緊急拔掉按摩椅插頭，但機器仍沒有鬆開，只好打119求助消防局，消防人員到達後，飼主用布包住愛貓不停安撫，消防人員檢視後腳與尾巴捲入座椅與椅背中間。

消防人員告知婦人，可能要拆解按摩椅才能將貓咪救出，婦人說，「牠跑進去，拆了壞掉也沒有關係。」她不斷安撫「很痛，很痛，我知道」心疼不已。消防人員最後利用破壞器材將部分零件拆解，順利救出貓咪。

中正消防分隊消防人員說，斷電後貓咪仍無法救出，利用破壞機器救出，外觀沒有明顯傷勢，婦人表示，會將貓咪送去動物醫院觀察。一般動物受困救援案是由動保單位處理，此件因有立即性危險，因此協助脫困。也呼籲民眾在家中使用按摩椅時，不要讓寵物靠近，避免被機器捲入發生危險。

婦人飼養的愛貓跳上按摩椅被夾困哀號，消防人員拆解零件救出。記者游明煌／翻攝
婦人飼養的愛貓跳上按摩椅被夾困哀號，消防人員拆解零件救出。記者游明煌／翻攝

相關新聞

馬太鞍溪堰塞湖災後重建 劉世芳：中繼屋預計115年1月即可入住

內政部長劉世芳6日前往花蓮馬太鞍溪堰塞湖大馬村關心災後復原情形，並視察中繼屋興建進度。劉世芳表示，內政部積極整合中央、地...

基隆油汙染汐止4.5萬戶受影響 公告購水、就醫及淨水濾芯3補助

基隆上月27日油汙染事件，新北市汐止約4.5萬用水戶受影響，不少汐止人指基隆有補償，汐止為何沒有，新北市汐止區公所昨公布...

影／飼主心疼…愛貓跳上按摩椅受困哀號 消防人員拆零件救出

基隆市一名婦人今天在家中使用按摩椅時，飼養的寵物幼貓突跳到按摩椅上，後腳與尾巴被捲入按摩椅卡住哀叫，拔掉電源還是出不來，...

台東鯉魚山掀起「尋寶集章」熱潮 TTPush活動倒數民眾把握體驗

為響應開放山林政策並結合台東在地觀光，林業保育署台東分署與縣府合作推出「探鯉尋金・步道森活」數位集章活動，選定鯉魚山步道...

台東火車站3億元「城市門面」落漆 議員直言不太成功

台東縣政府改善火車站前周遭道路環境景觀，2019年向中央爭取3億多元經費整建，裡頭包含道路植栽、人行步道及號誌標線等，打...

影／「動不動就說愛我」南方二重唱經典重現 基隆8場跨世代音樂會

「基隆青春 La-Ji-O」冬季音樂會明天起一直延續至明年2月1日，串連八場跨世代音樂演出，懷舊金曲結合新生代音樂，有施...

