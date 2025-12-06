快訊

馬太鞍溪堰塞湖災後重建 劉世芳：中繼屋預計115年1月即可入住

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
內政部長劉世芳6日前往花蓮馬太鞍溪堰塞湖大馬村關心災後復原情形。圖／內政部
內政部長劉世芳6日前往花蓮馬太鞍溪堰塞湖大馬村關心災後復原情形。圖／內政部

內政部劉世芳6日前往花蓮馬太鞍溪堰塞湖大馬村關心災後復原情形，並視察中繼屋興建進度。劉世芳表示，內政部積極整合中央、地方與民間資源，秉持「離災不離鄉」原則，於災後第一時間即啟動需求訪查與工程規劃，掌握40 戶居民在地安置需求，擇定台糖花蓮糖廠既有宿舍與糖廠東側土地整建為中繼屋，整修進度已完成9成及興建工程也達5成，有關災眾反映事項也已納入設計，預計明年 1 月中旬即可提供入住。

劉世芳指出，第一階段中繼屋申請資格未限定原住民族身分，而是以具房屋所有權且有修繕或重建需求者為對象。後續也將持續針對 89 戶重災戶以外、符合自有建物嚴重受損且需重建的民眾進行訪查；同時，政府另同步提供依親轉介、租金補貼、長照服務及社會救助等多元協助措施。截至目前，中繼安置及住宅補貼共受理217件，其中104件審查合格並已陸續撥款，其餘需補件者也都持續提供輔導協助。

劉世芳補充，中繼屋特別兼顧各式族群之居住需求，備有單（雙）人房、四人房與六人房等房型，低樓層則採通用設計，提供符合25戶家中有長者生活起居所需的無障礙房型。另也考量整體居住安全及使用性，規劃可一同用膳之共享空間，集中設置18坪的廚房，包括9組流理台、18口IH電磁爐，特別不採用明火設施，以降低火災發生風險。未來入住啟用後，相關廚房設備也能再依照實際需求再擴充。同時，還規劃公共聚會空間，可作為住民日常交流與社群活動等多元運用。

劉世芳最後表示，內政部已於12月4日至5日在光復鄉舉辦中繼屋及住宅協助說明會，讓民眾瞭解補助內容與申請方式。她強調，中繼屋設置是為了讓災民在家園重建期間，有安全、安穩且符合基本居住條件的暫時住所，規劃以2年為期；入住期間民眾也可申請住宅重建或修繕貸款利息補貼等相關措施，加速家園修復。未來政府也將持續協助受災戶加速重建，讓民眾在最短時間內回到安全安心的生活環境。

劉世芳 內政部

