聽新聞
0:00 / 0:00
基隆油汙染汐止4.5萬戶受影響 公告購水、就醫及淨水濾芯3補助
基隆上月27日油汙染事件，新北市汐止約4.5萬用水戶受影響，不少汐止人指基隆有補償，汐止為何沒有，新北市汐止區公所昨公布補償方案，包括到12月1日的生活用水購買及就醫費用補助，家用淨水設備濾芯更換補助則為每戶1千元，受理期限至12月31日止。
汐止區公所公布，針對上月27日自來水汙水案，新北市政府提出專案補助計畫，提供受影響市民補償協助，補助項目第一為生活用水購買補助，期限從11月27到12月1日，因事件購買瓶裝水、桶裝水、杯水等必要用水的費用。要檢附實體店家收據、發票，若為網路電子發票或載具發票，須列印紙本交易明細。
第二為就醫費用補助，期限自11月27日到12月1日，因事件導致身體不適並就醫者，可申請醫療費用補助。要檢附收據、診斷書（須能證明與事件相關）。
第三為家用淨水設備濾芯更換補助，期限自11月27日到12月31日，因事件更換家用濾芯者，每戶補助上限1000元。檢附家用淨水器環境及濾芯更換照片及收據、發票，不含簡易攜帶型濾水壺。
另外，清洗水塔則為台水公司補助，也要檢附相關收據，汐止區公所代收水塔清洗補助申請書，代收期間自12月16日起至明年2月10日止，依台水「基隆油汙事件委外清洗水塔補償申請書」規定辦理。
汐止區公所表示，補助對象以水公司公告影響範圍為主，申請人以房屋所有權人或承租人（自然人） 為限。可於附件下載「新北市政府因應 114/11/27 自來水汙染事件專案補助計畫」（含申請表、委託書、領據）自行列印並黏貼單據送件。可交由里長協助統一收件並轉交至區公所，或親送區公所1樓專案櫃台，收件截止日12月31日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言