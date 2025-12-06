快訊

強風助長！彰化福興沿海路廢棄場火警 濃煙大到路都看不見

薩摩耶比岳父難搞！「家人資格面試」遭整夜死亡凝視：馬麻你確定是他？

Line Pay和iPASS MONEY分家！他呼籲「錢不會不見」 網揭1狀況才需提領

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆油汙染汐止4.5萬戶受影響 公告購水、就醫及淨水濾芯3補助

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
基隆自來水汙染事件，基隆市政府在碇內大排清除油汙清淤。記者游明煌／攝影
基隆自來水汙染事件，基隆市政府在碇內大排清除油汙清淤。記者游明煌／攝影

基隆上月27日油汙染事件，新北市汐止約4.5萬用水戶受影響，不少汐止人指基隆有補償，汐止為何沒有，新北市汐止區公所昨公布補償方案，包括到12月1日的生活用水購買及就醫費用補助，家用淨水設備濾芯更換補助則為每戶1千元，受理期限至12月31日止。

汐止區公所公布，針對上月27日自來水汙水案，新北市政府提出專案補助計畫，提供受影響市民補償協助，補助項目第一為生活用水購買補助，期限從11月27到12月1日，因事件購買瓶裝水、桶裝水、杯水等必要用水的費用。要檢附實體店家收據、發票，若為網路電子發票或載具發票，須列印紙本交易明細。

第二為就醫費用補助，期限自11月27日到12月1日，因事件導致身體不適並就醫者，可申請醫療費用補助。要檢附收據、診斷書（須能證明與事件相關）。

第三為家用淨水設備濾芯更換補助，期限自11月27日到12月31日，因事件更換家用濾芯者，每戶補助上限1000元。檢附家用淨水器環境及濾芯更換照片及收據、發票，不含簡易攜帶型濾水壺。

另外，清洗水塔則為台水公司補助，也要檢附相關收據，汐止區公所代收水塔清洗補助申請書，代收期間自12月16日起至明年2月10日止，依台水「基隆油汙事件委外清洗水塔補償申請書」規定辦理。

汐止區公所表示，補助對象以水公司公告影響範圍為主，申請人以房屋所有權人或承租人（自然人） 為限。可於附件下載「新北市政府因應 114/11/27 自來水汙染事件專案補助計畫」（含申請表、委託書、領據）自行列印並黏貼單據送件。可交由里長協助統一收件並轉交至區公所，或親送區公所1樓專案櫃台，收件截止日12月31日。

自來水公司提供汐止地區受影響範圍區域。圖／台水公司提供
自來水公司提供汐止地區受影響範圍區域。圖／台水公司提供

汐止 電子發票

延伸閱讀

新北汐止油汙染補助收件到31日 換濾心最高千元

扮演好社區醫院角色 汐止國泰守護相伴20年慶

影／「動不動就說愛我」南方二重唱經典重現 基隆8場跨世代音樂會

明年康誥坑溪走春賞櫻花 汐止櫻花攝影展提前感受粉嫩浪漫氛圍

相關新聞

基隆油汙染汐止4.5萬戶受影響 公告購水、就醫及淨水濾芯3補助

基隆上月27日油汙染事件，新北市汐止約4.5萬用水戶受影響，不少汐止人指基隆有補償，汐止為何沒有，新北市汐止區公所昨公布...

台東火車站3億元「城市門面」落漆 議員直言不太成功

台東縣政府改善火車站前周遭道路環境景觀，2019年向中央爭取3億多元經費整建，裡頭包含道路植栽、人行步道及號誌標線等，打...

台東鯉魚山掀起「尋寶集章」熱潮 TTPush活動倒數民眾把握體驗

為響應開放山林政策並結合台東在地觀光，林業保育署台東分署與縣府合作推出「探鯉尋金・步道森活」數位集章活動，選定鯉魚山步道...

影／「動不動就說愛我」南方二重唱經典重現 基隆8場跨世代音樂會

「基隆青春 La-Ji-O」冬季音樂會明天起一直延續至明年2月1日，串連八場跨世代音樂演出，懷舊金曲結合新生代音樂，有施...

基隆市圖總館明年6月啟用 自修室自動選位不必起早排隊搶位

基隆市議會臨時會考察行程今天到文化中心視察美術館、市立圖書館總館工程，多名議員關心能否如期完工，文化觀光局表示，市圖總館...

宜蘭投入6200萬打造三大特色遊戲場 黃春明「巨人的眼淚」造型超吸睛

宜蘭縣政府推動特色遊戲場，經盤點評估，將斥資6200萬元在冬山河親水公園、蘇澳鎮運動公園及三星鄉綜合運動場三處建置，預估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。