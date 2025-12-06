基隆油汙染汐止4.5萬戶受影響 公告購水、就醫及淨水濾芯3補助

基隆上月27日油汙染事件，新北市汐止約4.5萬用水戶受影響，不少汐止人指基隆有補償，汐止為何沒有，新北市汐止區公所昨公布補償方案，包括到12月1日的生活用水購買及就醫費用補助，家用淨水設備濾芯更換補助則為每戶1千元，受理期限至12月31日止。

汐止區公所公布，針對上月27日自來水汙水案，新北市政府提出專案補助計畫，提供受影響市民補償協助，補助項目第一為生活用水購買補助，期限從11月27到12月1日，因事件購買瓶裝水、桶裝水、杯水等必要用水的費用。要檢附實體店家收據、發票，若為網路電子發票或載具發票，須列印紙本交易明細。

第二為就醫費用補助，期限自11月27日到12月1日，因事件導致身體不適並就醫者，可申請醫療費用補助。要檢附收據、診斷書（須能證明與事件相關）。

第三為家用淨水設備濾芯更換補助，期限自11月27日到12月31日，因事件更換家用濾芯者，每戶補助上限1000元。檢附家用淨水器環境及濾芯更換照片及收據、發票，不含簡易攜帶型濾水壺。

另外，清洗水塔則為台水公司補助，也要檢附相關收據，汐止區公所代收水塔清洗補助申請書，代收期間自12月16日起至明年2月10日止，依台水「基隆油汙事件委外清洗水塔補償申請書」規定辦理。