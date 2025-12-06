台東鯉魚山掀起「尋寶集章」熱潮 TTPush活動倒數民眾把握體驗

為響應開放山林政策並結合台東在地觀光，林業保育署台東分署與縣府合作推出「探鯉尋金・步道森活」數位集章活動，選定鯉魚山步道作為示範場域，結合「TTPush」平台導入定位集章、金幣獎勵與互動問卷，將登山健行轉化為兼具環境教育與遊憩推廣的全新體驗。

分署長吳昌祐說，鯉魚山是市區最大的丘陵綠地，環境舒適、步道平易近人。分署希望透過這樣的玩法，讓民眾在走路的過程中，自然認識步道歷史、生態保育、外來種、無痕山林等內容，不需要艱深文字，只用「邊玩邊學」就能吸收。

「探鯉尋金・步道森活」數位集章活動將在12月28日結束，今天一早吸引上百人參加。縣長饒慶鈴、立委陳瑩等人響應登山，有人邊找集章點邊討論路線，有人帶著孩子一起尋寶，也有民眾說原本只是散步，結果被遊戲吸引一路走到山頂，直呼「比想像中好玩」。

除了集章遊戲外，分署這個月也舉辦「手作步道」課程，由地方團體和志工一起協助改善因降雨受損的部分路段。參與的人實際扛木、鋪石頭，像在為鯉魚山上課，也替步道做一次深層保養。