台東火車站3億元「城市門面」落漆 議員直言不太成功

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
標榜人本交通，提升車站行人友善環境的人行步道，如今已雜草叢生。記者尤聰光／攝影
標榜人本交通，提升車站行人友善環境的人行步道，如今已雜草叢生。記者尤聰光／攝影

台東縣政府改善火車站前周遭道路環境景觀，2019年向中央爭取3億多元經費整建，裡頭包含道路植栽、人行步道及號誌標線等，打造整潔、美觀的城市門面；不過，3年多來，議員觀察發現效果不彰，甚至認為是「不太成功的建設及施政案例」。

縣府建設處長蔡勝雄表示，3億多元經費，是整個區域環境改善計畫，並非只是單一工程或項目，且區分4個標案，站前的環境改善約花3千多萬元，但當時許多業界人士建議希望道路不要過於死板，因此做了植栽花園，由於維護不易，目前已著手檢討改善。

他強調，對於植栽的維護管理，一直是管理單位的痛，也很傷腦筋，像現在的植栽，縣府盡可能不種植灌木，因為灌木非常不好整理，且有時雜草比灌木生長的還快，一砍草就把樹給砍掉了。

議員黃治維於預算審查說，當初大家期待縣府花3億元經費規畫整建火車站前周遭道路環境景觀，會有嶄新的風貌呈現，但理想和實物有很大的落差，姑且不說人行步道雜草叢生和光線不足的問題，光站前植栽至今一直搞不定，就實在說不過去，這可以說是「不太成功的建設及施政案例」。

他說，「既然錢都花了，工程也都做好了，至少現在所發現上的缺失，可以做改善，首先為站前道路中央的植栽，畢竟旅客出站第一印入眼簾的就是站前的環境，不要留下荒煙漫草的印象，這和進步、慢經濟的城市落差太大」。

台東火車站一直是台東重要觀光門面，為改善人行環境，縣府向中央爭取近3億元經費改造站前周邊道路環境，全部工程於2021年完工並啟用，但至今問題一堆，也一直被人詬病。有旅客不諱言，「出站第一眼看到這樣的植栽，真的有點落漆」。

也有民眾質疑政府花千萬、億元經費來興建工程設施，但最後沒帶來實質效益，反而在後續維管上成為燙手山芋，政府機關確實有很大的檢討空間。

車站周圍景觀步道早已成荒煙漫草景象，完全看不出是步道。記者尤聰光／攝影
車站周圍景觀步道早已成荒煙漫草景象，完全看不出是步道。記者尤聰光／攝影
火車站前道路植栽，至今一直被人詬病。記者尤聰光／攝影
火車站前道路植栽，至今一直被人詬病。記者尤聰光／攝影
台東縣政府改善火車站前周遭道路環境景觀，2019年向中央爭取3億多元經費整建，3年多來，議員觀察發現效果不彰。記者尤聰光／攝影
台東縣政府改善火車站前周遭道路環境景觀，2019年向中央爭取3億多元經費整建，3年多來，議員觀察發現效果不彰。記者尤聰光／攝影

