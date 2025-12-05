影／「動不動就說愛我」南方二重唱經典重現 基隆8場跨世代音樂會

「基隆青春 La-Ji-O」冬季音樂會明天起一直延續至明年2月1日，串連八場跨世代音樂演出，懷舊金曲結合新生代音樂，有施孝榮、南方二重唱、陳孟賢、杜忻恬、李子森等實力派唱將演出。今天記者會上南方二重唱獻唱經典歌曲「動不動就說愛我」，重溫九〇年代台灣流行音樂經典名曲。

「動不動就說愛我，誰又量過愛多久，才能當作一生的承諾，留不留你又如何，一旦塵埃落地後，就讓淚水洗清我傷口。」南方二重唱今天獻唱「動不動就說愛我」經典老歌，讓人沉醉不已。

副市長邱佩琳表示，「La-Ji-O」象徵跨越世代的共同記憶，系列活動以九〇年代臺灣流行音樂黃金時代為主軸，融入現代樂團的活力，打造屬於城市獨特的情感縮影。基隆近年積極推動多元音樂活動，從「愛嶼搖滾」到年終演唱會，皆深受市民喜愛；此次希望藉由懷舊與新潮的交織，讓不同年齡層的市民都能在熟悉旋律與新聲中找到共鳴，讓冬季成為基隆最具溫度的城市舞台。

邱佩琳說，邀請市民在這個冬季走進音樂現場，一起打開屬於自己的 La-Ji-O 頻道，以音樂溫暖生活、以回憶照亮冬夜，讓城市在旋律中共同前行。活動資訊與索（購）票方式，可至文化觀光局官網查詢。

文化觀光局長江亭玫表示，系列活動將於明天在必應創造展演空間率先推出「今昔交織頻道」，邀請「Traveller 旅人」、「固定客 GOODICK」、「P!SCO」、「宋德鶴」等樂團演出，採免費索票方式。票價200到800元不等。

明年1月17日起，基隆表演藝術中心將接續推出「懷舊國語金曲」與「復刻台語經典」兩場售票音樂會，由施孝榮、南方二重唱、陳孟賢、杜忻恬、李子森等實力派唱將演出，設籍基隆的市民可享七折優惠，門票自今日晚上8時在年代售票系統開賣，可用行動支持藝文發展。活動資訊與索（購）票方式可查詢https://klctb.klcg.gov.tw/251126.htm?