議員促強化淹水預警系統 台東縣府研議改善

中央社／ 台東縣5日電

台東市多處社區只要水利署發布2級淹水警戒必淹水，台東縣議員簡維國要求，台東縣政府應強化淹水預警系統。台東縣府表示，目前共有17處防災社區，也會研議改善預警機制。

台東縣議會今天審查台東縣政府建設處的明年度預算，民進黨籍縣議員簡維國關切水患自主防災社區推動情形，他指出，台東市豐榮地區長年逢雨即淹，要求縣府加強提前預警與照顧弱勢族群。

簡維國表示，台東市豐榮地區長年面臨淹水問題，只要水利署發布2級警戒30分鐘內必定進水，縣政府建立更提前的室內淹水風險預警機制，讓獨居長者與行動不便者可提早應變，如抬高家具、預作撤離準備。

建設處長蔡勝雄回應表示，台東縣原有19個水患自主防災社區，其中2個已退場，多數分布在南迴線，今年防災演習則移至縱谷辦理，東海岸尚未建立防災社區，主因為部分社區意願不足，且多年未發生災情後便選擇退場，目前尚未另編列專責預算推動新增社區，而知本地區今年榮獲防災演習最優獎項。

簡維國進一步詢問，台東縣政府編列新台幣200萬元防災設備經費的實際用途與補助對象，並建議市區里鄰範圍較小者，是否可跨社區整合申請資源。

蔡勝雄表示，目前仍以行政區作為社區劃分依據，跨區整合在實務執行上確有困難，相關預警精準度與提前通報機制，後續將再研議精進。

至於是否能建立更提前的室內淹水風險預警機制，縣政府則表示，議員的建議會納入研議。

台東 淹水 簡維國

相關新聞

基隆市圖總館明年6月啟用 自修室自動選位不必起早排隊搶位

基隆市議會臨時會考察行程今天到文化中心視察美術館、市立圖書館總館工程，多名議員關心能否如期完工，文化觀光局表示，市圖總館...

宜蘭投入6200萬打造三大特色遊戲場 黃春明「巨人的眼淚」造型超吸睛

宜蘭縣政府推動特色遊戲場，經盤點評估，將斥資6200萬元在冬山河親水公園、蘇澳鎮運動公園及三星鄉綜合運動場三處建置，預估...

基隆公車亭一夕消失！民眾以為被偷 市府：12處老舊拆除換新

基隆市公車處針對老舊公車亭整建，總經費638萬元，近日陸續拆除。暖暖區多處公車亭一夕不見了，今天一大早很多民眾到站牌時看...

影／基隆油汙染今續清碇內大排 謝國樑：明採樣水質如正常恢復抽水

基隆河八堵抽水站油汙染事件，市府與檢警今天持續追查元凶，市府工務處連續2天在碇內大排清淤，今天發現還有油汙沒清到持續清除...

台東警送交通御守爆紅 民眾：根本必收小物

台東成功警分局近日添購一批交通安全宣導小物，從拍拍圈、多功能小照明燈、鑰匙圈、文具包到環保餐具，彷彿一秒走進文創市集。其...

漁港淤沙未解…大武招牌油帶魚季停辦16年 議員：再不救就真的消失

台東縣大武鄉特色產業「油帶魚季」，因尚武漁港長年無法擺脫淤沙夢魘，已停辦長達16年，甚至逐漸從民眾記憶中淡去。議員翁麗吟...

