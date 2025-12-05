聽新聞
0:00 / 0:00
基隆市圖總館明年6月啟用 自修室自動選位不必起早排隊搶位
基隆市議會臨時會考察行程今天到文化中心視察美術館、市立圖書館總館工程，多名議員關心能否如期完工，文化觀光局表示，市圖總館工程最快明年6月完工啟用，其中自修室增加109個位置，並且改為自動選位系統，可線上選位，未來離開半小時則取消座位權，改善占位情況。
今天十多位議員到文化中心考察，因美術館位處1樓，動線與圖書館共構，且辦公空間須遷出圖書館工程才能進行工程，議員要求加快工程進度，民眾抱怨閱讀資源不足，還有自習室常有占位情況，希望未來完工後一併改善。
市府文觀局長江亭玫說，圖書館工程最快明年6月完工啟用。副局長鄭鼎青表示，自習室很多民眾、學生都會使用，尤其考試時，以前桌子較大且分散，未來自修室將桌子集中，增為109席，並會採自動選位系統，民眾可以上線預約選位，進出也都要憑閱覽證刷卡。
鄭鼎青說，以前常有民眾用東西占位，人不在座位上，出去好幾個小時再回來，導致真正需要的人沒有位置，自動選位系統可改善占位情況，未來可能限制離開半小時後取消座位權，改善占位而一位難求情況。民眾也不必起早排隊搶位，可依時段預約。
一名學生說，這樣子非常好，想坐哪個位置可以自選預約。林姓市民表示，不用早起排隊搶自修室座位，比較人性化了。
市立文化中心是多功能使用空間，1樓是美術館，2、3樓是圖書館總館和辦公空間，4樓以上是表演藝術中心。市府依使用空間需求及文化部、教育部核定補助時間不同，分區執行整修、改建計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言