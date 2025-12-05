快訊

基隆市圖總館明年6月啟用 自修室自動選位不必起早排隊搶位

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市議會臨時會考察行程今天到文化中心視察市立圖書館總館工程。記者游明煌／攝影
基隆市議會臨時會考察行程今天到文化中心視察市立圖書館總館工程。記者游明煌／攝影

基隆市議會臨時會考察行程今天到文化中心視察美術館、市立圖書館總館工程，多名議員關心能否如期完工，文化觀光局表示，市圖總館工程最快明年6月完工啟用，其中自修室增加109個位置，並且改為自動選位系統，可線上選位，未來離開半小時則取消座位權，改善占位情況。

今天十多位議員到文化中心考察，因美術館位處1樓，動線與圖書館共構，且辦公空間須遷出圖書館工程才能進行工程，議員要求加快工程進度，民眾抱怨閱讀資源不足，還有自習室常有占位情況，希望未來完工後一併改善。

市府文觀局長江亭玫說，圖書館工程最快明年6月完工啟用。副局長鄭鼎青表示，自習室很多民眾、學生都會使用，尤其考試時，以前桌子較大且分散，未來自修室將桌子集中，增為109席，並會採自動選位系統，民眾可以上線預約選位，進出也都要憑閱覽證刷卡。

鄭鼎青說，以前常有民眾用東西占位，人不在座位上，出去好幾個小時再回來，導致真正需要的人沒有位置，自動選位系統可改善占位情況，未來可能限制離開半小時後取消座位權，改善占位而一位難求情況。民眾也不必起早排隊搶位，可依時段預約。

一名學生說，這樣子非常好，想坐哪個位置可以自選預約。林姓市民表示，不用早起排隊搶自修室座位，比較人性化了。

市立文化中心是多功能使用空間，1樓是美術館，2、3樓是圖書館總館和辦公空間，4樓以上是表演藝術中心。市府依使用空間需求及文化部、教育部核定補助時間不同，分區執行整修、改建計畫。

基隆市議會臨時會考察行程今天到文化中心視察市立圖書館總館工程。記者游明煌／攝影
基隆市議會臨時會考察行程今天到文化中心視察市立圖書館總館工程。記者游明煌／攝影

圖書館 美術館 議員

