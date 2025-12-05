宜蘭投入6200萬打造三大特色遊戲場 黃春明「巨人的眼淚」造型超吸睛

宜蘭縣政府推動特色遊戲場，經盤點評估，將斥資6200萬元在冬山河親水公園、蘇澳鎮運動公園及三星鄉綜合運動場三處建置，預估後年中完成。其中親水公園結合國寶級作品黃春明童話作品「巨人的眼淚」為發想，規畫巨人手臂好漢坡、眼淚滑梯等特色設施，讓民眾十分期待。

代理縣長林茂盛今天到親水公園，聽取特色遊戲場建置計畫。冬山河親水公園編列2000萬元經費，蘇澳運動公園及三星綜合運動場各2100萬元採分年分期編列，議會審定後就可辦理。

縣府表示，親水公園已完成規畫設計，預計明年度發包；蘇澳運動公園及三星綜合運動場計畫明年4月完成設計、明年5月發包，若招標順利，預計後年中全數完成建置、驗收後，開放使用。三處場域都依據CNS國家標準規定做設計，確保設施安全並提升遊憩友善度。