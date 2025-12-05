快訊

宜蘭投入6200萬打造三大特色遊戲場 黃春明「巨人的眼淚」造型超吸睛

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
冬山河親水公園特色遊戲場以在地知名作家黃春明的童話作品「巨人的眼淚」為概念設計。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣政府推動特色遊戲場，經盤點評估，將斥資6200萬元在冬山河親水公園、蘇澳運動公園及三星鄉綜合運動場三處建置，預估後年中完成。其中親水公園結合國寶級作品黃春明童話作品「巨人的眼淚」為發想，規畫巨人手臂好漢坡、眼淚滑梯等特色設施，讓民眾十分期待。

代理縣長林茂盛今天到親水公園，聽取特色遊戲場建置計畫。冬山河親水公園編列2000萬元經費，蘇澳運動公園及三星綜合運動場各2100萬元採分年分期編列，議會審定後就可辦理。

縣府表示，親水公園已完成規畫設計，預計明年度發包；蘇澳運動公園及三星綜合運動場計畫明年4月完成設計、明年5月發包，若招標順利，預計後年中全數完成建置、驗收後，開放使用。三處場域都依據CNS國家標準規定做設計，確保設施安全並提升遊憩友善度。

親水公園的特色遊戲場以「巨人的眼淚」為發想，整體設計像一個趴在地的巨人，眼睛流出的眼淚是兩個溜滑梯，並用地形起伏塑造有如手臂環抱的形式；蘇澳運動公園將重新整理老舊的競速溜冰場，保留既有設施，再新增遊戲空間，設計上融入海洋及漁船等在地意象；三星綜合運動場的遊戲場朝幼齡共融概念，以在地農產三星蔥、稻桿為意象，走可愛、童趣風格。

蘇澳鎮運動公園特色遊戲場設計融入漁船、海洋意象。圖／宜蘭縣政府提供
三星鄉綜合運動場特色遊戲場設計融入三星蔥元素，走可愛童趣風格。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭縣代理縣長林茂盛（左）今天到冬山河親水公園聽取3座特色遊戲場建置簡報。圖／宜蘭縣政府提供
蘇澳鎮運動公園特色遊戲場主題塔以船隻為造型，透過船體高低空間，創造不同遊戲動線。圖／宜蘭縣政府提供
冬山河親水公園特色遊戲場以在地知名作家黃春明的童話作品「巨人的眼淚」為概念設計。圖／宜蘭縣政府提供
三星鄉綜合運動場特色遊戲場設計融入三星蔥元素，走可愛童趣風格。圖／宜蘭縣政府提供
