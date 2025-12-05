台東最美星空、熱氣球嘉年華 獲台灣活動卓越獎

快訊

中央社／ 台東縣5日電

第12屆台灣活動卓越獎揭曉，台東「台灣國際熱氣球嘉年華」與「台東最美星空系列活動」雙雙獲獎。台東縣政府表示，2項活動結合在地文化、自然環境與創作，獲得評審團肯定。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台灣活動卓越獎4日晚間揭曉，「台灣國際熱氣球嘉年華」繼去年奪下台灣活動卓越獎銀質獎，今年更上一層樓獲最高榮譽「金質獎」殊榮。

熱氣球嘉年華多年來以全球規模、活動創意與極具國際競爭力的策展實力，成為台東最具代表性的國際級觀光活動。台東縣政府並持續優化活動內容，從熱氣球光雕音樂會結合無人機展演到文化結合旅遊的推廣模式，皆成功吸引大量國內外旅客，帶動地方經濟與城市品牌升級。

台東縣政府表示，持續落實永續星空觀光的「台東最美星空系列活動」，今年也獲台灣活動卓越獎佳作肯定。尤其難得的是，最美星空音樂活動不單獨追求人潮，更重視永續環保理念，活動過程從環境教育、在地合作、舞台設備循環利用，到低光害推廣均持續深化，為台東建立永續性活動標竿。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正表示，台東擁有豐富自然、文化資源，透過多元創新活動讓台東的國內外能見度不斷提升，今年兩活動雙雙獲獎，不僅獲得最高「金質獎」榮譽，台東也是唯一獲得2項大獎肯定的單位，感謝交觀處人員及所有工作夥伴。

