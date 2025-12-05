基隆公車亭一夕消失！民眾以為被偷 市府：12處老舊拆除換新
基隆市公車處針對老舊公車亭整建，總經費638萬元，近日陸續拆除。暖暖區多處公車亭一夕不見了，今天一大早很多民眾到站牌時看不到公車亭致電民代「被偷了嗎？」市府說明，全市12處老舊站牌整修或重建才拆除，預計1個月內完工，提供市民更舒適的候車空間。
今天一早市民到暖暖區碇內國中的公車站牌等車，卻發現公車亭不見了，現場空無一物，且沒有張貼任何告示，不知公車會不會靠站亭，紛紛打電給詢問「公車亭昨天還在，怎麼今天不見了，被偷了嗎？」
議員連恩典說，一早就接獲很多民眾詢問，碇內國中公車亭是不是被偷了，經查是廠商提前拆走更新，這是他爭取的建議案，為讓學生有好的候車環境。暖暖區除碇內國中外，碇內郵局前「寶祥吉祥」候車亭也整修，這兩處都十分老舊，甚至有破損，廠商拆除公車亭，沒有貼公告才引發民眾誤會。
議員林旻勳一早也到不少上班族告知，碇內國中公車亭怎麼突然不見了，擔心公車會不會來，他請公車處前往現場設暫時性標示，以免乘車民眾不知道，誤以為公車站不見了，乘車一切正常，不用擔心。
市府公車處副處長曾令偉說明，近期針對全市12處老舊公車亭整修或重建工程，總經費638萬元，視天候情況執行工程，預估1個月內完工。可望讓老舊公車車亭煥然一新，提供民眾更舒適的候車空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言