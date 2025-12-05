基隆公車亭一夕消失！民眾以為被偷 市府：12處老舊拆除換新

基隆市公車處針對老舊公車亭整建，總經費638萬元，近日陸續拆除。暖暖區多處公車亭一夕不見了，今天一大早很多民眾到站牌時看不到公車亭致電民代「被偷了嗎？」市府說明，全市12處老舊站牌整修或重建才拆除，預計1個月內完工，提供市民更舒適的候車空間。

今天一早市民到暖暖區碇內國中的公車站牌等車，卻發現公車亭不見了，現場空無一物，且沒有張貼任何告示，不知公車會不會靠站亭，紛紛打電給詢問「公車亭昨天還在，怎麼今天不見了，被偷了嗎？」

議員連恩典說，一早就接獲很多民眾詢問，碇內國中公車亭是不是被偷了，經查是廠商提前拆走更新，這是他爭取的建議案，為讓學生有好的候車環境。暖暖區除碇內國中外，碇內郵局前「寶祥吉祥」候車亭也整修，這兩處都十分老舊，甚至有破損，廠商拆除公車亭，沒有貼公告才引發民眾誤會。

議員林旻勳一早也到不少上班族告知，碇內國中公車亭怎麼突然不見了，擔心公車會不會來，他請公車處前往現場設暫時性標示，以免乘車民眾不知道，誤以為公車站不見了，乘車一切正常，不用擔心。

市府公車處副處長曾令偉說明，近期針對全市12處老舊公車亭整修或重建工程，總經費638萬元，視天候情況執行工程，預估1個月內完工。可望讓老舊公車車亭煥然一新，提供民眾更舒適的候車空間。